В частности, юноша объяснил свои действия в отношении партии российского диктатора Владимира Путина. По его словам, это было местью за смерть оппозиционера Алексея Навального, передает 24 Канал.
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Парень выступил против кремлевских пропагандистов
По предварительной информации, один из местных подростков бросил бутылку с зажигательной смесью в помещение общественной приемной партии "Единая Россия". Известно, что это произошло в городе Долгопрудный Московской области.
Предварительно, правоохранительные органы задержали несовершеннолетнего "нарушителя". По состоянию на сейчас ему предъявлено обвинение по статье о хулиганстве. Парень учится в девятом классе.
Юноша обнародовал видео, в котором объяснил свой поступок. По словам подростка, это было проявлением мести за смерть российского оппозиционера Алексея Навального.
Мы скорбим. Власти официально заявили, что у Алексея оторвался тромб. Совесть у них оторвалась,
– заявил девятиклассник.
Несовершеннолетний записал обращение: смотрите видео
Он отметил, что Россия "знает", кто на самом деле виноват в смерти российского оппозиционера. Как сообщил парень, виноваты власти страны-агрессора вместе со своим тоталитарным режимом.
В Московской области подросток швырнул коктейль Молотова и помещение партии Путина: смотрите видео
В Москве задержали 17-летнего подростка за одиночный пикет: кратко
- На одиночный пикет в Москве решился 17 летний Магомедхан А. Парень родился в Дагестане, а сейчас является студентом 1-го курса колледжа "Академия Топ". Ожидаемо, в отношении студента уже составили протокол о несогласованном с властями пикете.
- На мосту парень стоял, держа плакат с несколькими надписями, в частности "Я не сдаюсь, и вы не сдаватейся" и "Любовь сильнее смерти". Вероятно, меньше всего московской полиции понравилась надпись, которая явно отсылала к смерти Навального.
- Для своего протеста студент выбрал символическое место – Большой Москворецкий мост, также известный как Немцов мост. Именно на этом месте, возле Кремля, 27 февраля 2015 года убили российского оппозиционного политика Бориса Немцова.