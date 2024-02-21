В частности, юноша объяснил свои действия в отношении партии российского диктатора Владимира Путина. По его словам, это было местью за смерть оппозиционера Алексея Навального, передает 24 Канал.

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Парень выступил против кремлевских пропагандистов

По предварительной информации, один из местных подростков бросил бутылку с зажигательной смесью в помещение общественной приемной партии "Единая Россия". Известно, что это произошло в городе Долгопрудный Московской области.

Предварительно, правоохранительные органы задержали несовершеннолетнего "нарушителя". По состоянию на сейчас ему предъявлено обвинение по статье о хулиганстве. Парень учится в девятом классе.

Юноша обнародовал видео, в котором объяснил свой поступок. По словам подростка, это было проявлением мести за смерть российского оппозиционера Алексея Навального.

Мы скорбим. Власти официально заявили, что у Алексея оторвался тромб. Совесть у них оторвалась,

– заявил девятиклассник.

Несовершеннолетний записал обращение: смотрите видео

Он отметил, что Россия "знает", кто на самом деле виноват в смерти российского оппозиционера. Как сообщил парень, виноваты власти страны-агрессора вместе со своим тоталитарным режимом.

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