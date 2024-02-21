Зокрема, юнак пояснив свої дії щодо партії російського диктатора Владіміра Путіна. За його словами, це було помстою за смерть опозиціонера Олексія Навального, передає 24 Канал.
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Хлопець виступив проти кремлівських пропагандистів
За попередньою інформацією, один із місцевих підлітків кинув пляшку із запальною сумішшю у приміщення громадської приймальної партії "Єдіная Расія". Наразі відомо, що це сталося у місті Довгопрудний Московської області.
Попередньо, правоохоронні органи затримали неповнолітнього "порушника". Станом на зараз йому висунули обвинувачення за статтею про хуліганство. Хлопець навчається у дев'ятому класі.
Юнак оприлюднив відео, у якому пояснив свій вчинок. За словами підлітка, це було проявом помсти за смерть російського опозиціонера Олексія Навального.
Ми сумуємо. Влада офіційно заявила, що в Олексія відірвався тромб. Совість у них відірвалася,
– заявив дев'ятикласник.
Неповнолітній записав звернення: дивіться відео
Він зазначив, що Росія "знає", хто насправді винний у смерті російського опозиціонера. Як повідомив хлопець, винна влада країни-агресорки разом зі своїм тоталітарним режимом.
У Московській області підліток жбурнув коктейль Молотова і приміщення партії Путіна: дивіться відео
У Москві затримали 17-річного підлітка за одиночний пікет: коротко
- На одиничний пікет у Москві наважився 17 річний Магомедхан А. Хлопець народився у Дагестані, а наразі є студентом 1-го курсу коледжу "Академія Топ". Очікувано, щодо студента вже склали протокол про неузгоджений з органами влади пікет.
- На мосту хлопець стояв, тримаючи плакат з декількома написами, зокрема "Я не здаюся, і ви не здаватейся" та "Любов сильніша за смерть". Ймовірно, найменше московській поліції сподобався напис, який явно відсилав до смерті Навального.
- Для свого протесту студент вибрав символічне місце – Великий Москворіцький міст, також відомий як Нємцов міст. Саме на цьому місці, біля Кремля, 27 лютого 2015 року вбили російського опозиційного політика Бориса Нємцова.