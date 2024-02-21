Зокрема, юнак пояснив свої дії щодо партії російського диктатора Владіміра Путіна. За його словами, це було помстою за смерть опозиціонера Олексія Навального, передає 24 Канал.

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Хлопець виступив проти кремлівських пропагандистів

За попередньою інформацією, один із місцевих підлітків кинув пляшку із запальною сумішшю у приміщення громадської приймальної партії "Єдіная Расія". Наразі відомо, що це сталося у місті Довгопрудний Московської області.

Попередньо, правоохоронні органи затримали неповнолітнього "порушника". Станом на зараз йому висунули обвинувачення за статтею про хуліганство. Хлопець навчається у дев'ятому класі.

Юнак оприлюднив відео, у якому пояснив свій вчинок. За словами підлітка, це було проявом помсти за смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

Ми сумуємо. Влада офіційно заявила, що в Олексія відірвався тромб. Совість у них відірвалася,

– заявив дев'ятикласник.

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Він зазначив, що Росія "знає", хто насправді винний у смерті російського опозиціонера. Як повідомив хлопець, винна влада країни-агресорки разом зі своїм тоталітарним режимом.

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