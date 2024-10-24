Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал. У мережі також оприлюднюють відповідні кадри.

Дивіться також У росіян з'явилася нова розвага – терміново покидати базу у Новоросійську, – Плетенчук

У Пермі підпалили офіс "Єдиної Росії"

Російські ЗМІ із посиланням на слова очевидців пишуть, що пляшки з запальною сумішшю до будівлі відділення партії російського диктатора Владіміра Путіна, що розташована на вулиці Плеханова, 12, кинули дві жінки.

В офіс "Єдиної Росії" жбурнули коктейлі Молотова: дивіться відео

На місці швидко виникла пожежа, до неба здіймався густий дим, на місце події прибули екстрені служби. На оприлюднених кадрах видно полум'я.

У Пермі невідомі підпалили офіс партії Путіна: дивіться відео

Станом на зараз вищезгаданих жінок розшукують правоохоронці. Інформації про загиблих або постраждалих внаслідок пожежі наразі не повідомляли.

У Росії горів офіс "Єдиної Росії": дивіться відео

Нагадаємо, у лютому у Московській області один із місцевих підлітків кинув пляшку із запальною сумішшю у приміщення громадської приймальної партії "Єдина Росія". Неповнолітньому висунули обвинувачення за статтею про хуліганство.