Поджог на российской железной дороге замедлил поставки оружия в Курскую область, – "Атеш"

Агенты движения "Атеш" повредили релейный шкаф на железнодорожном полотне в окрестностях Ясногорска Тульской области России. Дорога ведет в направлении Курской области, где сосредоточена группировка оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на военное партизанское движение украинцев и крымских татар. Его участники совершили поджог ради замедления поставок вооружения и военной техники к передовому рубежу.

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Что известно о поджоге

По словам партизан, акция была тщательно спланирована. Поврежденный релейный шкаф обеспечивает связь и управление стрелочными переводами на критически важном участке пути.

Движение грузовых поездов испытывает серьезные задержки, поскольку без своевременной подачи питания автоматизированные системы не могут перенаправлять поезда.

Агенты подожгли релейный шкаф в Тульской области: смотрите видео

Каждая отложенная цистерна с топливом, каждый сорванный эшелон с боеприпасами прямо влияет на боеспособность и снабжение российских войск. Всё это затягивает переброску резервов и затрудняет организацию новых наступательных операций,

– написали в "Атеш".

Напомним, недавно агент движения провел диверсию в Могильце Московской области России. Он уничтожил оборудование трансформаторной подстанции, которая обеспечивала электро- и телекоммуникационную инфраструктуру региона. В результате возникли перебои связи в ряде важных военных объектов России.