Собирал данные о системе безопасности: в Польше задержали третьего подозреваемого в поджоге объекта Starlink

В Польше задержали еще одного подозреваемого в причастности к поджогу наземной станции Starlink 23 сентября. Мужчина, который, вероятно, был украинцем, тайно снимал объект, чтобы передать заказчикам диверсии информацию о системе охраны.

Об этом сообщила польская радиостанция RMF24.

Что известно о еще одном подозреваемом?

Подозреваемый находится под стражей с 30 сентября, и ему уже предъявлены официальные обвинения. По данным Агентства внутренней безопасности Польши, заказчики сначала поручили ему проверить территорию. Впоследствии он проник туда и изучил все меры безопасности.

Пожар на объекте в селе Воля-Кробовска Мазовецкого воеводства произошел в прошлом месяце. Эта станция имеет критически важное значение, поскольку обеспечивает доступ к интернету в значительной части европейских стран, в том числе в Украине. Впоследствии польские правоохранители выяснили с помощью камер наблюдения, что причиной возгорания стал умышленный поджог.

Пресс-секретарь Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак заявил, что у следователей есть основания считать это преступление заказанным Россией. В настоящее время дело расследуется как диверсия и террористический акт, совершенный агентом иностранной разведки.

Что еще причастен к преступлению

Напомним, ранее мы писали, что в Германии задержали диверсантов, поджегших антенну Starlink в Польше. Премьер-министр Польши Дональд Туск 12 октября сообщил, что речь идет о двух гражданах Турции, которых должны экстрадировать по европейскому ордеру на арест.

Кроме того, как уже сообщалось на нашем сайте, немецкие спецслужбы задержали новых подозреваемых в поджоге Starlink. Среди них оказалась 24-летняя гражданка Турции, которая отвечала за логистику и помогла исполнителям добраться до места преступления.