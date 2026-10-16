Про це повідомила польська радіостанція RMF24.

Що відомо про ще одного підозрюваного?

Підозрюваний перебуває під вартою ще з 30 вересня і йому вже висунули офіційні звинувачення. За даними Агентства внутрішньої безпеки Польщі, замовники спочатку доручили йому перевірити територію. Згодом він проник туди та дослідив усі заходи безпеки.

Пожежа на об'єкті у селі Воля-Кробовська Мазовецького воєводства сталася минулого місяця. Ця станція є критично важливою, адже забезпечує доступ до інтернету в значній частині європейських країн, зокрема в Україні. Згодом польські правоохоронці з'ясували завдяки камерам спостереження, що причиною займання став навмисний підпал.

Речник Національної прокуратури Пшемислав Новак заявив, що слідчі мають підстави вважати цей злочин замовленим Росією. Наразі справу розслідують як диверсію та терористичний акт, скоєний агентом іноземної розвідки.

Хто ще причетний до злочину

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Німеччині затримали диверсантів, які підпали Starlink у Польщі. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск 12 жовтня повідомив, що йдеться про двох громадян Туреччини, яких мають екстрадувати за Європейським ордером на арешт.

Крім того, як вже повідомлялося на нашому сайті, німецькі спецслужби затримали нових підозрюваних у підпалі Starlink. Серед них виявилася 24-річна громадянка Туреччини, яка відповідала за логістику та допомогла виконавцям дістатися місця злочину.