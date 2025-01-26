В центре Краснодара горели три ресторана: поджоги организовал один человек

Вечером 25 января в российском Краснодаре произошла серия пожаров в ресторанах. Подозреваемого в поджоге уже задержали.

Более того, там уже заявили об "украинском следе". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно об инциденте

По информации местных властей, в 22:27 вспыхнул пожар в ресторане "МясоLove" на улице Красная. Неизвестный мужчина в камуфляже бросил рюкзак на пол заведения и убежал, а сумка моментально вспыхнула. Клиенты и персонал самостоятельно эвакуировались.

Менее чем через полчаса поступило сообщение о еще одном пожаре в ресторане "Гусь" на Северной улице, всего в 500 метрах от первого. Там персонал самостоятельно потушил возгорание.

Через 50 минут загорелось третье здание, снова на Красной улице. Из всех зданий в целом эвакуировали около 100 человек, обошлось без пострадавших. Работники заведения "Бумбараш" задержали пиромана и передали его сотрудникам МВД, которые прибыли на место.

Что рассказал подозреваемый

По данным следствия, 19-летний житель Динского района Краснодарского края во время допроса признался – совершил поджоги по указанию неизвестных мошенников из Украины.

Они якобы взломали его аккаунт в социальных сетях и угрожали использовать персональные данные для совершения преступлений.

Напомним, в ночь на 17 января в Краснодаре также зафиксировали поджог. Местные противники путинского режима сожгли 2 башни связи вблизи города.