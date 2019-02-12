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      Поджог авто представителя "Свободы" в Киеве: что говорят правоохранители

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      Все, что осталось от машины Назаренко, после пожара
      Все, что осталось от машины Назаренко, после пожара / "Информатор"

      В полиции Киева подтвердили информацию о поджоге авто депутата Киевсовета от "Свободы" Владимира Назаренко. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" Уголовного кодекса. Ее санкция предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

      В ночь на 12 февраля на проспекте Победы в Киеве неизвестные подожгли автомобиль депутата Киевсовета от "Свободы" Владимира Назаренко. Как в комментарии 24 каналу убеждал политик, это спланированный поджог и все свидетельствует, что никакого короткого замыкания не может быть.

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      "Разбили окно, забросили какую-то зажигательную смесь и подожгли. Ведь когда машина горела, полным ходом звучала сигнализация. Злоумышленники увидели, что я около часа ночи на этой машине вернулся из своей приемной", – отмечал Назаренко.

      По его словам, по документам принадлежит машина его матери, однако ею пользуется вся семья. Он добавляет, что в машине был установлен газовый баллон, однако, к счастью, он не взорвался. Кроме того, именно авто является старым, 2003 года выпуска. Машина выгорела дотла горела ярко.

      Назаренко предполагает, что к преступлению может быть причастна киевская так называемая строительная мафия.

      На месте работали полиция, медики, а также сотрудники ГСЧС и СБУ.

      Журналисты 24 канала обратились в Службу безопасности за комментарием, однако там нам ответили, что "дело полиции", поэтому все вопросы следует адресовать им.

      В полиции Киева, со своей стороны, журналистам 24 канала подтвердили факт инцидента. По словам пресс-секретаря ведомства Оксаны Блищик, в милицию обратилась мать депутата Киевсовета из-за того, что увидела возгорание машины. Также женщина сообщила о происшествии пожарным.

      Впоследствии полицейские поговорили и с политиком. Мужчина рассказал им, что пользуется этим автомобилем, однако он зарегистрирован на его мать.

      Специалисты соответствующих служб установили вероятную причину пожара – занесение постороннего источника возгорания. То есть, по предварительной информации, неизвестные разбили стекло и забросили в салон внедорожника неизвестное вещество, в результате чего машина загорелась. Утром 12 февраля полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, чтобы выяснить его причины и обстоятельства. Кроме того, продолжается розыск причастных к правонарушению лиц,
      – отметила Блищик.

      Со стороны полиции на месте работали патрульные, следственно-оперативная группа и эксперты.

      В управлении ГСЧС в Киеве сообщили, что автомобиль горел около 3-этажного жилого дома на проспекте Победы, 37. Также здесь подтвердили информацию о марке машины – Toyota Land Cruiser.

      Сообщение о пожаре к ним поступило в 1:54, а в 2:24 возгорание было ликвидировано.

      В результате пожара в автомобиле Toyota Land Cruizer сгорел салон автомобиля, моторный отсек, лобовое и боковые стекла, передний бампер, фары, капот и повреждено лакокрасочное покрытие,
      рассказала в комментарии 24 каналу спикер ГСС в Киеве Светлана Водолага.

      Это уже не первое преступление в отношении политиков в районе Киева за последнее время. В частности, в конце января на Новообуховской трассе возле парковки "Мегамаркета" ограбили депутата от "Блока Петра Порошенко" Владимира Куренного. Также серьезно пострадала его машина – разбито стекло и пробито колесо.

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      Теги: Полиция Новости Украины Криминальные новости Новости Киева ВО "Свобода" Пожар ГСЧС
      Источник: 24 канал
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