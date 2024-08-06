В Украине задержали иностранца, который по заказу ФСБ поджег военный внедорожник

СБУ и Нацполиция провели расследование поджога внедорожника ВСУ в Виннице. Правоохранители обнаружили, что его совершил иностранец по заказу российских спецслужб.

Больше всего ФСБ интересовали служебные автомобили, которые были задействованы на фронте, а сейчас проходят техобслуживание в областном центре. Злоумышленник находится под стражей, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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Поджоги авто в Виннице

Для выполнения вражеского задания российская спецслужба "отправила" в Украину своего агента из соседней страны. За деньги от ФСБ иностранец согласился поджигать транспортные средства украинских защитников на территории Винницы,

– рассказали в СБУ.

Прибыв в город, мужчина поселился у своего винницкого знакомого, после чего самостоятельно отправился на поиски военных авто. Чтобы их найти фигурант ночью прибыл на СТО, на территории которой находился внедорожник ВСУ. Там он сфотографировал потенциальную цель, чтобы "согласовать" ее со своим российским куратором.

Затем по инструкции ФСБ иностранец приобрел две канистры с бензином, и в определенное время поджег военный автомобиль. Чтобы получить дополнительную "оплату" от оккупантов, фигурант снимал поджог на камеру собственного телефона.

Это видео спецслужба России планировала использовать в проведении информационно-психологических спецопераций, направленных на расшатывание внутренней обстановки в приграничном регионе,

– пишут в СБУ.

После совершения преступления российский агент должен был продолжить серию поджогов на территории областного центра. Его задержали "на горячем" и изъяли самодельную зажигательную смесь, мобильные телефоны и банковские карты с доказательствами сотрудничества с агрессором.