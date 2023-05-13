Издание CNN пишет, что Россия пыталась атаковать гиперзвуковой ракетой саму систему Patriot. Однако подтвердить эту информацию можно было бы в случае, если бы "Кинжал" прилетел, а этого не произошло. Об этом 24 Каналу сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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Если он сбит высоко в небе над Киевщиной, не так просто узнать, куда он целился. Здесь разве что данные разведки могут подтвердить, что враг намеревался поразить,
– отметил спикер.
Даже в случае, если Patriot защитил сам себя, это тоже неплохой результат. Будем надеяться, что таких систем у нас будет больше.
Игнат о ночной атаке, статье CNN и ракетах Storm Shadow: смотрите видео
Что известно о ликвидации "Кинжала"
- Украинским военным 4 мая удалось уничтожить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал". Однако официально этот факт подтвердили только 6 мая. Командующий Воздушными силами Николай Олещук подчеркнул, что иногда комментария нужно подождать немного дольше, чем обычно.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что противник выпустил по Украине ракету Х-47 с самолета МиГ-31К. Вражескую цель ликвидировало воздушное командование "Центр" дивизионом Patriot, способным уничтожать баллистические ракеты.
- Стоит вспомнить, что раньше россияне постоянно кичились тем, что это оружие "не имеет аналогов", и противостоять ему будто невозможно. Что ж, с каждым днем у россиян становится все меньше поводов для гордости.