Видання CNN пише, що Росія намагалася атакувати гіперзвуковою ракетою саму систему Patriot. Однак підтвердити цю інформацію можна було б у випадку, якби "Кинджал" прилетів, а цього не сталося. Про це 24 Каналу сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Якщо він збитий високо в небі над Київщиною, не так просто дізнатися, куди він цілив. Тут хіба дані розвідки можуть підтвердити, що ворог мав на меті уразити,

– відзначив речник.

Навіть у випадку, якщо Patriot захистив сам себе, це теж непоганий результат. Будемо сподіватися, що таких систем у нас буде більше.

Ігнат про нічну атаку, статтю CNN та ракети Storm Shadow: дивіться відео

Що відомо про ліквідацію "Кинджала"