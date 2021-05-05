Поведение олигарха Рината Ахметова против действующей власти Владимира Зеленского получила ответную реакцию. Офис Президента руками Министерства финансов готовит закон, который заставит Ахметова существенно увеличить отчисления в бюджет.

Мовиться про збільшення екологічного податку, скасування пільг по земельному податку для гірничо-збагачувальних комбінатів, а також – акциз на зелену енергетику. Весна 2021 року стане вирішальним двобоєм влади з найбагатшим українцем.

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Найболючішою буде нова рента на залізну руду, яка на світових ринках б'є рекорди десятиліття по своїй вартості, а український бюджет продовжує отримувати копійки.

Хоча руда викопується з наших з вами надр, які належать нам за Конституцією, але гідної компенсації бюджет водночас не отримує.



Вирішальний двобій влади та Ахметова / Фото ТАСС

А олігарх Ахметов ще набирається нахабства критикувати владу вустами своїх політичних заробітчан. Як не включиш його телеканал, або наближений до нього канал "НАШ", так і побачиш там повний іконостас збитих політичних льотчиків:

Володимира Гройсмана;

Арсенія Яценюка;

Олега Ляшка;

Ігоря Смешка;

Бориса Колеснікова.

Вони сидять і за компанію з ще одним рупором олігарха Дмитром Гордоном повчають владу, що вона щось не зробила. Але гроші в бюджет, з якого мали б фінансувати ці програми, не доплачує якраз Ахметов.

Тобто у влади є всі підстави вважати, що над нею відверто знущаються: Ахметов не платить справедливі тарифи на рахунки Укрзалізниці, яка зазнає величезні збитки.

Ахметов не платить справедливі платежі в бюджет, з якого фінансуються соціальні програми. А рупори Ахметова водночас "мочать" владу за провали.

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Тому терпець в Офісу Президента урвався і до 1 липня мають запрацювати нові податкові навантаження на головного олігарха. Ахметов, який зрозумів, що "пахне смаженим", всіма силами намагається зупинити сценарій Володимира Зеленського.

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Але я казав це раніше та повторю зараз – жоден олігарх не може кидати виклик державі. Сильна держава легко розчавить будь-якого олігарха.

І приклад Віктора Медведчука з Ігорем Коломойським мав би навчити Ахметова, що краще згорнути свої медіагармати та почати нарешті повертати державі все те, що він з неї "висмоктав".

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А щоб привести олігарха до тями, Зеленський передав йому привіт руками українських спецслужб. В медійний простір викинули перехоплену телефонну розмову між колишнім депутатом Верховної Ради 8 скликання Олександром Вілкулом та куратором України в адміністрації Володимира Путіна, ідеологом всіх терористичних угруповань окупованих територій Владиславом Сурковим.

Ймовірна розмова Вілкула з Сурковим: дивіться відео

Розмова датована 2014 роком та стосується того, що Вілкул після парламентських виборів 2014 року має прилетіти до Москви та отримати інструкції від Суркова, як їм діяти в Україні.

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Сигнал для Ахметова

Оскільки на той момент Вілкул був повністю під Ахметовим і проходив кастинг на роль його головного політичного гравця, оприлюднення цих записів із нетрів українських спецслужб є сигналом Ахметову, що краще з владою не жартувати.

І тут треба нагадати, що сам Ахметов теж приїздив до Суркова у 2014 році, щоб врегулювати свої проблеми на Донбасі.

Запис телефонної розмови, яку мало хто чув, оприлюднили в листопаді 2019 року. Це зробила Об'єднана слідча група (Joint Investigation Team), яка розслідує обставини катастрофи малайзійського боїнга MH-17.

Розмова Суркова з Бородаєм: дивіться відео

Співрозмовником Суркова виступив російський політтехнолог, одним з конструкторів терористичної організації ОРДЛО Олександр Бородай.

Розмова Вілкула з Бородаєм

За словами Суркова, влітку 2014 року він зустрічався з "Рінатом" в Москві і не рекомендував йому повертатися в Донецьк. Помічник Путіна повідомив, що перед зустріччю з ним "Рінат" спілкувався в Москві зі своїм "колишнім патроном". Очевидно, має на увазі Віктора Януковича.

За словами Суркова, розмова з "Рінатом" була довгою і беззмістовною. "Я просто не хотів з ним зустрічатися. Він на мене терпляче чекав три години в ресторані", - заявив тоді помічник Путіна.

Сурков також повідомив, що "колишній патрон" "Ріната" пропонував тому брати участь у переговорах на боці бойовиків російсько-окупаційних формувань, але "Рінат" відкинув цей варіант як неприйнятний.

Зверніть увагу! Помічник Путіна Сурков сказав, що не рекомендував "Рінату" повертатися до Донецька, який у той час контролювали російські бойовики. І Рінат покірно погодився.

Паралельно ж виявилося, що його підприємства на окупованих територіях тоді продовжували працювати – і їх охороняли члени незаконного збройного формування "Восток" Олександра Ходаковського і бойовики угрупування Ігоря Безлера на прізвисько "Бєс".



Вілкул – політичний гравець Ахметова / Фото TASS

І тоді, і зараз всі коментарі Ахметова звелися до того, що олігарх просто зустрічався з великою кількістю різних людей заради миру, якого йому так і не вдалося досягнути.

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Ахметов, хрещений батько донецького клану та Януковича, чомусь не захотів залишитися у своєму ідеологічному гетто, переїхав на контрольовану Києвом територію і продовжив примножувати свої статки.

Тому більше жодної віри олігарху, а лише суворий контроль за тим, як він за новими ставками буде поповнювати бюджет України.