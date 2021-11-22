В разговоре с чиновниками Лукашенко размышлял о том, как поляки будут общаться с Россией или Китаем в случае закрытия границы. Единственным выходом, по его словам, якобы является украинский Донбасс.
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Вы слышите, что постоянно раздаются угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши: границу закроем, "Кузницу" закроют – пограничный переход железнодорожный. Закроют – пожалуйста. Но нужно сначала подумать, как они будут общаться с Россией, Китаем, Востоком в целом. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро выстроят,
– сказал Лукашенко.
Он добавил, что говорит образно, потому что на Донбассе их никто не ждет, а граница Украины и России – закрыта. Польша, по мнению белорусского диктатора, такими заявлениями пугает и якобы хочет обострить ситуацию. Лукашенко почему-то убежден, что на Беларусь давят, чтобы решить собственные проблемы.
Что известно о кризисе на польско-белорусской границе
- Кризис начал нарастать с 8 ноября. Из Беларуси начала двигаться толпа мигрантов. Потому Польша решила на линии разграничения увеличить количество военных.
- Со временем поляки заявили, что белорусские правоохранители не разрешают нелегалам возвращаться. ЕС уверяет, что мигрантов на границе собрали организованно.
- Отреагировали на ситуацию страны Балтии. Они назвали произошедшее "гибридной агрессией". Еврокомиссия эту позицию разделяет
- Министр внутренних дел Денис Монастырский предположил, что мигрантов с белорусской границы Россия может направить в Украину. Потому базовые точки границы решили усилить.
Как ведет себя Лукашенко
Самопровозглашенный президент Беларуси убеждает, что в транзите беженцев виновата "европейская мафиозная структура". Он предостерегает соседнюю Польшу от провокаций на границе.
В то же время премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уверяет, что Лукашенко продолжит создавать миграционный кризис. Возможно, для этого он привлечет беженцев из Афганистана.