В разговоре с чиновниками Лукашенко размышлял о том, как поляки будут общаться с Россией или Китаем в случае закрытия границы. Единственным выходом, по его словам, якобы является украинский Донбасс.

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Вы слышите, что постоянно раздаются угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши: границу закроем, "Кузницу" закроют – пограничный переход железнодорожный. Закроют – пожалуйста. Но нужно сначала подумать, как они будут общаться с Россией, Китаем, Востоком в целом. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро выстроят,

– сказал Лукашенко.

Он добавил, что говорит образно, потому что на Донбассе их никто не ждет, а граница Украины и России – закрыта. Польша, по мнению белорусского диктатора, такими заявлениями пугает и якобы хочет обострить ситуацию. Лукашенко почему-то убежден, что на Беларусь давят, чтобы решить собственные проблемы.

Что известно о кризисе на польско-белорусской границе

Кризис начал нарастать с 8 ноября. Из Беларуси начала двигаться толпа мигрантов. Потому Польша решила на линии разграничения увеличить количество военных.

Со временем поляки заявили, что белорусские правоохранители не разрешают нелегалам возвращаться. ЕС уверяет, что мигрантов на границе собрали организованно.

Отреагировали на ситуацию страны Балтии. Они назвали произошедшее "гибридной агрессией". Еврокомиссия эту позицию разделяет

Министр внутренних дел Денис Монастырский предположил, что мигрантов с белорусской границы Россия может направить в Украину. Потому базовые точки границы решили усилить.

Как ведет себя Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси убеждает, что в транзите беженцев виновата "европейская мафиозная структура". Он предостерегает соседнюю Польшу от провокаций на границе.

В то же время премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уверяет, что Лукашенко продолжит создавать миграционный кризис. Возможно, для этого он привлечет беженцев из Афганистана.