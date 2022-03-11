Поедут обратно в полиэтиленовых мешках, – в МВД оценили текущую угрозу нападения из Беларуси

Есть ли угроза нападения на Украину со стороны Беларуси прямо сейчас? На этот вопрос ответил в телеэфире советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

По его словам, Беларусь Украине войну не объявляла. И на украинскую территорию белорусские войска не заходили.

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Денисенко прокомментировал текущую угрозу со стороны Беларуси

По состоянию на сегодня Беларусь нам войну не объявляла. На сегодня никакие белорусы на территорию Украины не заходили,

– заверил Денисенко.

И добавил: "Честно говоря, я очень сомневаюсь, что они зайдут".

Причин тому несколько:

Соцопросы в Беларуси свидетельствуют, что только 3% населения готовы воевать с Украиной. Лукашенко понимает, что в таких условиях начинать боевые действия – политическое самоубийство.

Белорусская армия – относительно небольшая. Там всего 40 тысяч человек, а в реальных боевых подразделениях – 7 или 8 тысяч.

Если они зайдут на Волынь, многие из них поедут обратно в полиэтиленовых мешках. И крах режима Лукашенко только ускорится,

– подытожил советник главы МВД.

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