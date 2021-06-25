Поехал на ВНО и исчез: в Черновицкой области уже 10 сутки разыскивают 18-летнего молодого парня
25 июня 2021 , 16:24Читати новину українською
Источник:"Общественное. Буковина"
В Черновицкой области уже больше недели ищут 18-летнего парня, который уехал сдавать ВНО и не вернулся. Он не выходит на связь с родными.
Как рассказала пресс-секретарь нацполиции области Татьяна Андрейчук, молодой человек поехал сдавать экзамен 15 июня.
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Известно, что пропавший живет в селе Проскуряны, примерно в 35 километрах от Черновцов. 15 июня он поехал в город, чтобы сдать тест на Внешнем независимом оценивании. Но на экзамен юноша так и не попал.
С тех пор прошло уже 10 дней, но домой он не вернулся. Родители и родственники не знают ничего о его местонахождении, так как парень не выходит на связь.
Приметы молодого человека
- Рост — 170 сантиметров, худощавого телосложения.
- У него карие глаза и темно-русые волосы.
- Был одет в черные спортивные штаны, синюю футболку, черную куртку и кроссовки. Имел с собой синий рюкзак.