Сотни пассажиров ждали отправки: пограничники на 9 часов задержали поезд Днепр – Холм

Проводник Укрзализныци пытался провезти в Польшу контрабандные сигареты. Из-за обнаруженной находки пограничники держали поезд на таможне несколько часов подряд.

Почему пограничники задержали поезд Днепр – Холм?

Пограничники на пункте пропуска "Ягодин" обнаружили партию сигарет, которые нелегально перевозил проводник. Вечером 10 января пассажирка рейса Днепр – Холм Анна Пономаренко сообщила о сильной задержке поезда. По ее словам, в соседнем вагоне обнаружили 150 блоков сигарет, которые член персонала поезда хранил в вентиляции.

Из-за обысков и решения вопросов поезд задержали на 9 часов. Более 400 пассажиров, которые ехали в Холм и должны были осуществить там пересадку, не успели на польские поезда.

В поезде 119 "Днепр – Холм" у персонала поезда найдено примерно 150 блоков сигарет, из-за чего поезд задержан на границе. Последний поезд из Хелма в 18:28 в Варшаву,

– писала Анна.

По расписанию поезд должен был прибыть в Холм в 17:52. Стоимость билета на этот рейс – около 3900 гривен.

Как Анна рассказала журналистам, пограничники из-за находки сняли с поезда проводника и начальника. Поэтому их на границе ожидали более 7 вагонов с пассажирами. Кроме того, из-за этого инцидента задержался и другой поезд Холм – Харьков. Люди ожидали его прямо на вокзале.

Стоит отметить! В Холме фактически нет вокзала, ведь здание закрыто на реконструкцию. Поэтому украинцы находились просто на улице или прятались в небольшом вагончике. Пассажиры делятся, что находиться там было трудно из-за толпы, но выбора не было, потому что на улице мороз.

Люди пытались связаться с Укрзализныцей с жалобами, однако никакого ответа не получили. Поехать поезд смог около полуночи. В Холме людей ждали автобусы, которые отвезли их в Варшаву.

