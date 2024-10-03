В Литве пограничники заставили россиян стереть с поезда Z-символику и надпись "Вильнюс – город России"
Источник:VSAT
В Литве 2 октября на контрольно-пропускной пункт на железнодорожной станции Кяна прибыл транзитный пассажирский поезд "Москва – Калининград". На нем была изображена Z-символика.
Об этом сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (VSAT). Литовские пограничники отказались пропускать поезд, пока с него не уберут всю запрещенную символику.
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Поезд с российской символикой отказались пускать в Литву
Так, на одном из вагонов поезда "Москва – Калининград" пограничники заметили российские военные символы, букву Z и надпись ZOV. На другом вагоне была надпись на русском языке: "Вильнюс – город России". Персонал поезда не смог объяснить пограничникам, откуда взялись эти надписи.
Надпись на российском вагоне / фото VSAT
Литовские пограничники обязали персонал поезда стереть эти надписи. Они сообщили, что в противном случае пассажирам придется пересесть, а вагоны с символикой будут отцеплены.
Символика оккупантов на российском вагоне / фото VSAT
Начальник поезда "Москва-Калиниград" со своими подчиненными тряпками и гравием стерли буквы под наблюдением пограничников Только после очистки поезда позволили продолжить маршрут.