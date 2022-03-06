Поезда с эвакуированными прибывают в Тернополь: красноречивые фото с вокзала
Источник:ГСЧС
Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные города. Жители вынуждены массово покидать собственные дома и бежать в поисках безопасности.
Оккупанты сознательно разрушают жилые дома. Они не прекращают огонь даже во время эвакуации. В частности, в Ирпене враги убили 4 человека – двух парней, женщину и ребенка.
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Люди спасаются в западных областях Украины
С начала войны поток жителей областей, в которых ведутся активные военные действия, не прекращается. Они пытаются убежать от обстрелов оккупантов, спасая свою жизнь и жизнь своих детей.
Многие из них оказываются на Тернопольщине. Кто-то транзитом, направляясь дальше на запад. Кое-кто выбирает Тернопольскую область как относительно спокойное место временного пребывания,
– рассказали в ГСЧС.
На железнодорожном вокзале Тернополя людей встречают спасатели. Сотрудники Службы спасения помогают им сойти с поезда и разгрузить вещи. Кроме того, они оказывают пострадавшим психологическую, информационную и другую необходимую помощь.
Смотрите фото с вокзала в Тернополе / Фото ГСЧС
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