Окупанти свідомо руйнують житлові будинки. Вони не припиняють вогонь навід під час евакуації. Зокрема, в Ірпені вороги вбили 4 людини – двох хлопців, жінку та дитину.

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Люди рятуються в західних областях України

З початку війни потік жителів областей, у яких ведуться активні воєнні дії, не припиняється. Вони намагаються втекти від обстрілів окупантів, рятуючи своє життя та життя своїх дітей.

Багато з них опиняється на Тернопільщині. Хтось транзитом, прямуючи далі, на захід. Дехто обирає Тернопільську область, як відносно спокійне місце тимчасового перебування,

– розповіли у ДСНС.

На залізничному вокзалі Тернополя людей зустрічають рятувальники. Співробітники Служби порятунку допомагають їм зійти з потяга та розвантажити речі. Окрім цього, вони надають постраждалим психологічну, інформаційну та іншу необхідну допомогу.

Дивіться фото з вокзалу в Тернополі / Фото ДСНС

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