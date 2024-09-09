Укрзализныця изменила движение поездов 9 сентября: список маршрутов
Источник:Укрзализныця
По техническим причинам Укрзализныця как минимум до утра 9 сентября меняет маршруты некоторых поездов. Так, прогнозируются опоздания поездов.
Это касается поездов, которые должны были двигаться участком Фастов-2 – Белая Церковь – Мироновка. Новый временный маршрут будет проложен через станции Фастов-1 – Киев-Пассажирский – Триполье – Мироновка.
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Изменения в маршрутах Укрзализныци
В Укрзализныце сообщили, что изменение маршрута по техническим причинам означает задержку до 2 часов для рейсов:
- №181/182 Ивано-Франковск – Днепр;
- №6/216 Ясиня/Черновцы – Запорожье;
- №110 Львов – Херсон Херсон;
- №32 Перемышль – Запорожье;
- №88 Ковель – Запорожье;
- №40 Солотвино – Запорожье;
- №4 Ужгород – Запорожье;
- №3 Запорожье – Ужгород;
- №75/76 Кривой Рог – Киев;
- №85/86 Запорожье – Львов;
- №31/32 Запорожье – Перемышль.
Железнодорожники отметили, что перечень рейсов может пополняться. Они попросили следить за обновлениями и объявлениями как начальников поездов, так и дикторов по вокзалам.
В то же время пассажирам из Белой Церкви, которую названные поезда пока вынужденно обходят, Укрзализныця вернет полную стоимость билетов и начислит бонусные баллы в программе лояльности как за фактически совершенное путешествие.
"Мы приносим искренние извинения за эти оперативные изменения. Бригады железнодорожников и вся необходимая техника уже работают над устранением проблемы", – сообщает Укрзализныця