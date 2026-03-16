Остановка поездов во время тревоги: в Укрзализныце объяснили новые правила

Учитывая обострение ситуации с безопасностью, в частности усиление российских атак на объекты Укрзализныци, в компании ввели новый регламент действий во время воздушной тревоги. И теперь в случае объявления угрозы поезда могут останавливаться на маршруте и высаживать пассажиров.

Об основных изменениях движения поездов во время воздушной тревоги, их причины рассказал глава АО "Укразилзныця" Александр Перцовский. Он дал рекомендации, как безопасно организовать свое путешествие в нынешних условиях.

Как в Укрзализныце объясняют новый порядок действий во время тревоги?

Руководитель компании честно объяснил, что железнодорожные сообщения сейчас в зоне риска обстрелов, ведь российские войска продолжают пытаться усложнить работу транспорта и запугать людей.

Несмотря на это, поезда Укрзализныци продолжают курсировать по расписанию, в частности с сообщением с прифронтовыми общинами.

Впрочем, из-за вражеских ударов по железной дороге и подвижным составам приходится корректировать работу. Речь идет собственно о временных остановках и объявлениях эвакуации в случае воздушной тревоги и повышенной опасности обстрелов.

Перцовский отметил, что чаще всего такие меры могут приниматься непосредственно на станциях с укрытием, однако при необходимости это может происходить и непосредственно на перегоне.

Это не остановки просто, когда в регионе объявлена тревога, это остановки, когда риски являются существенными, поэтому реагировать следует быстро,

– подчеркнул он.

Глава Укрзализныци также сообщил, что более 4000 сотрудников поездных бригад уже прошли специальное обучение по эвакуации.

К тому же, вагоны дооснащаются необходимым оборудованием, готовятся памятки, персонал регулярно проходит дополнительные тренировки.

Случаи с эвакуацией пассажиров уже неоднократно происходили на разных направлениях. Люди не ожидали остановки поездов, поэтому делились своим недовольством в соцсетях.

Александр Перцовский отметил, что несмотря на неудобства и эмоции, стоит ответственно относиться к вопросам безопасности.

Какие рекомендации дали в компании по планированию поездок?

Главное правило во время путешествий, как рассказал глава Укрзализныци, заключается в том, чтобы не планировать пересадки "вплотную", особенно международные, а закладывать не менее 2 – 3 часа запаса, ведь из-за атак на инфраструктуру возможны значительные задержки.

Движение поездов взаимосвязано, поэтому остановка на одном участке может повлиять на график в других городах.

Кстати, все обновления относительно задержек поездов можете найти по по ссылке.

В Укрзализныце добавили, что стоит всегда держать при себе документы и телефон, а во время возможной эвакуации быть готовыми оставить большие вещи, поскольку приоритетом является безопасность.

В случае длительных задержек пассажирам могут предоставлять питание при поддержке World Central Kitchen, однако лучше иметь собственные запасы пищи, особенно если речь идет о путешествиях с детьми. Важно также следить за сообщениями в приложении Укрзализныци, где публикуют актуальную информацию о движении поездов.

Некоторые из пассажиров, как пишут в сети, вынужден был эвакуироваться из поезда посреди ночи и пережидать угрозу в поле.

Что известно о российских ударах по поездам Укрзализныци?