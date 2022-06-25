Поезда в Перемышль из Украины задерживают на 12 часов

25 июня 2022 , 19:58
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Источник:

телеграм Укрзализныци

На польской железной дороге ведутся ремонтные работы. По этой причине некоторые поезда задерживаются почти на 12 часов.

Поезда в Перемышль из Украины задерживают на 12 часов

Речь идет о поездах из Одессы и Киева в Перемышль. Такая ситуация сложилась из-за повреждения контактной сети на польской железной дороге. Об этом сообщила Укрзализныця.

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Отмечается, что в очереди на границе находятся 3 украинских поезда, еще 1 ждет разрешения на отправку из Перемышля.

Продолжаются ремонтные работы на польской железной дороге: сейчас в очереди на границе 3 украинских поезда, еще 1 ждет разрешения на отправку из Перемышля,
– говорится в сообщении.

Так, задержки поездов из Одессы и Киева в Перемышль составляют около 12 часов. Также задерживается рейс из Запорожья и обратный рейс Интерсити+ из Перемышля в Киев.

Задержка вызвана повреждением контактной сети на польской железной дороге. Польские коллеги прилагают усилия для скорейшего возобновления движения. Ранее предполагалось, что задержка составит до 5 часов, а пассажиров поездов должны были пересадить на другой транспорт.

Укрзализныця просит прощения у всех пассажиров. В компании подчеркнули, что будут держать своих клиентов в курсе возобновления движения.

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Автор: Марта Касіянчук