На польской железной дороге ведутся ремонтные работы. По этой причине некоторые поезда задерживаются почти на 12 часов.

Поезда в Перемышль из Украины задерживают на 12 часов

Речь идет о поездах из Одессы и Киева в Перемышль. Такая ситуация сложилась из-за повреждения контактной сети на польской железной дороге. Об этом сообщила Укрзализныця.

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Отмечается, что в очереди на границе находятся 3 украинских поезда, еще 1 ждет разрешения на отправку из Перемышля.

Продолжаются ремонтные работы на польской железной дороге: сейчас в очереди на границе 3 украинских поезда, еще 1 ждет разрешения на отправку из Перемышля,

– говорится в сообщении.

Так, задержки поездов из Одессы и Киева в Перемышль составляют около 12 часов. Также задерживается рейс из Запорожья и обратный рейс Интерсити+ из Перемышля в Киев.

Задержка вызвана повреждением контактной сети на польской железной дороге. Польские коллеги прилагают усилия для скорейшего возобновления движения. Ранее предполагалось, что задержка составит до 5 часов, а пассажиров поездов должны были пересадить на другой транспорт.

Укрзализныця просит прощения у всех пассажиров. В компании подчеркнули, что будут держать своих клиентов в курсе возобновления движения.

Кратко о последних новостях от Укрзализныци

19 июня в Черкасской области два грузовых вагона сошли с рельсов. Авария произошла на перегоне Райгород – Каменка. Из-за этого также задерживались поезда.

В результате российской агрессии жители Ирпеня на Киевщине потеряли дома. Поэтому Укрзализныця создала Железный городок. В частности, они смогут жить во временных поселениях – купейных вагонах. Там есть кондиционеры и санузлы.

Стоит напомнить, что на вокзале Киева у людей проверяют вещи. Глава Укрзализныци Александр Камышин сообщил, что в военное время особых новшеств нет, а вот контроль за соблюдением правил усилился.

Именно поэтому в поездах не стоит пытаться перевозить какие-либо опасные предметы. В частности, запрещено любое холодное оружие.

9 июня сообщили, что на Центральном железнодорожном вокзале Киева установили систему тщательного досмотра пассажиров и багажа. Речь идет о металлоискателях. С их помощью будут проверять пассажиров и багаж.

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