Поезда в Перемышль из Украины задерживают на 12 часов
Источник:телеграм Укрзализныци
На польской железной дороге ведутся ремонтные работы. По этой причине некоторые поезда задерживаются почти на 12 часов.
Поезда в Перемышль из Украины задерживают на 12 часов
Речь идет о поездах из Одессы и Киева в Перемышль. Такая ситуация сложилась из-за повреждения контактной сети на польской железной дороге. Об этом сообщила Укрзализныця.
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Отмечается, что в очереди на границе находятся 3 украинских поезда, еще 1 ждет разрешения на отправку из Перемышля.
Продолжаются ремонтные работы на польской железной дороге: сейчас в очереди на границе 3 украинских поезда, еще 1 ждет разрешения на отправку из Перемышля,
– говорится в сообщении.
Так, задержки поездов из Одессы и Киева в Перемышль составляют около 12 часов. Также задерживается рейс из Запорожья и обратный рейс Интерсити+ из Перемышля в Киев.
Задержка вызвана повреждением контактной сети на польской железной дороге. Польские коллеги прилагают усилия для скорейшего возобновления движения. Ранее предполагалось, что задержка составит до 5 часов, а пассажиров поездов должны были пересадить на другой транспорт.
Укрзализныця просит прощения у всех пассажиров. В компании подчеркнули, что будут держать своих клиентов в курсе возобновления движения.
Кратко о последних новостях от Укрзализныци
- 19 июня в Черкасской области два грузовых вагона сошли с рельсов. Авария произошла на перегоне Райгород – Каменка. Из-за этого также задерживались поезда.
- В результате российской агрессии жители Ирпеня на Киевщине потеряли дома. Поэтому Укрзализныця создала Железный городок. В частности, они смогут жить во временных поселениях – купейных вагонах. Там есть кондиционеры и санузлы.
- Стоит напомнить, что на вокзале Киева у людей проверяют вещи. Глава Укрзализныци Александр Камышин сообщил, что в военное время особых новшеств нет, а вот контроль за соблюдением правил усилился.
- Именно поэтому в поездах не стоит пытаться перевозить какие-либо опасные предметы. В частности, запрещено любое холодное оружие.
- 9 июня сообщили, что на Центральном железнодорожном вокзале Киева установили систему тщательного досмотра пассажиров и багажа. Речь идет о металлоискателях. С их помощью будут проверять пассажиров и багаж.
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