Поезда временно не будут ходить в Сумы из-за обстрелов: Укрзализныця изменила маршруты

Ситуация с безопасностью в прифронтовых областях вынуждает вносить изменения в привычные пассажирские маршруты. Чтобы защитить людей от постоянных вражеских обстрелов, поезда временно прекращают курсирование до Сум.

Как сообщили в пресс-службе компании Укрзализныци, теперь пассажирские поезда будут следовать только до станции Конотоп или от нее.

Изменения в расписании и трансферы

В связи с усилением вражеских обстрелов в Сумской области Укрзализныця приняла решение временно изменить маршруты пассажирских поездов, курсирующих в этом направлении. Пассажирские составы будут следовать только до и от станции Конотоп.

Чтобы пассажиры могли добраться до конечного пункта назначения, между Конотопом и Сумами организованы специальные автобусные рейсы. Таким образом, пассажирское сообщение с областным центром полностью сохраняется по комбинированной схеме "поезд + автобус".

Мы понимаем, что это создает неудобства для пассажиров, заранее запланировавших поездки, но безопасность является нашим основным приоритетом,

– отметили в УЗ.

В компании-перевозчике пояснили, что ситуация с безопасностью в регионе может динамично меняться. В связи с этим возможны дополнительные корректировки маршрутов и оперативно организованные трансферы для обеспечения безопасности пассажиров. При этом, после снижения рисков для пассажиров и бригад поезда Сумского направления вновь будут курсировать по полным маршрутам.

Отметим, что вражеские войска в последнее время систематически проводят атаки на железнодорожную инфраструктуру Украины. Напомним, что российские "Шахеды" нанесли прицельный удар по поезду Киев – Сумы. Также оккупанты трижды за утро нанесли удары по поездам Укрзализныци, в результате чего люди получили ранения.

А во время массированных тревог задержка поездов на маршруте Сумы – Киев могла составлять несколько часов.