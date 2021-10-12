В поезде Укрзализныци пассажиры и стюард спасли девочку: история от очевидца

В поезде Интерсити Днепр – Киев стало плохо девочке. Стюард вагона быстро сориентировался в ситуации и ребенок уже вскоре получил квалифицированную медицинскую помощь.

Об инциденте рассказал Сергей Чернявский, который путешествовал в этом самом вагоне. Он сказал, что на одной из станций в поезд зашла мать с маленькой дочкой.

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Пассажиры отправились на поиск стюарда

Уже через 2 часа ребенку стало плохо, у него началась рвота. Женщина пробовала дозвониться семейному врачу и успокоить ребенка одновременно.

Два пассажира сразу поспешили искать старшего стюарда, чтобы он сделал объявление в поезде, что необходима медицинская помощь.

Нашел старшего стюарда и коротко объяснил ему, Тарас Сохнюк все понял. Сделал объявление и прошел в вагон. Все время он помогал маме и врачам, которые подходили,

– рассказал Чернявский.

Маме дали рекомендации по лечению

Пассажир похвалил действия врачей, отметив, что они, как и стюард, действовали профессионально. На помощь пришли сразу 5 или 6 человек, которые расспросили маму. Медики рекомендовали, что следует делать сейчас и тогда, когда поезд уже прибудет в Киев.

Остальная поездка прошла спокойно. Девочка каждые 10 минут выпивала по чайной ложке воды и в Киеве ее уже встречали родственники,

– подчеркнул Чернявский.

Пассажир поблагодарил работников Укрзализныци и врачей, которые пришли на помощь.

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Ранее в поездах были попытки изнасилования

К сожалению, предыдущие резонансные инциденты в поездах Укрзализныци были не с таким счастливым завершением. Так, в поезде Киев – Львов произошла попытка изнасилования художницы-иллюстраторки Надежды Кушнир. 29 сентября женщина ехала в купе с нетрезвым пассажиром. В результате, женщину просто пересадили, хотя в ведомстве пообещали принять меры и подумать даже о камерах наблюдения.

К девушкам приставал нетрезвый мужчина

А в августе к двум девушкам в поезде Львов – Мариуполь приставал нетрезвый попутчик. Мужчину не высадили ни начальник поезда, ни полицейские. В Укрзализныце тоже поспешили извиниться за инцидент.

Текст публикации Сергея Чернявского:

Об Укрзализныце, профессиональные действия старшего стюарда и наших врачах, которые не глядя на медреформу, лучшие в мире.

732 Поезд; Вагон: 02 "Днепр – Киев" Интерсити 1 класс.

Не помню, на какой станции в вагон вошла мама с маленькой дочкой, но где-то часа через два девочке стало плохо.

У ребенка была рвота, мама одновременно пыталась успокоить заплаканную дочь, которой было плохо и дозвониться до семейного врача.

Два пассажира, тут же пошли искать старшего стюарда в разные стороны, чтобы он сделал объявление по составу, что необходима помощь медика.

Найдя старшего стюарда, я коротко объяснил, Тарас Сохнюк все понял. Сделал объявление, тут же прошел в вагон. Далее все время помогал маме и врачам / медсестрам, которые подходили для оказания помощи.

Моя помощь закончилась сразу после включения в процесс стюарда и врачей. Наблюдая за работой/разговором с мамой и дочерью врачей, был рад, что у нас есть и, надеюсь, будут еще профи в профессиях.

Пять или шесть человек пришли на помощь, опросили маму, рекомендовали, что ей делать сейчас и по приезду в Киев, успокоили ее и дочь.

Стюард создал все условия для работы врачей и дальнейшей комфортной поездки. Остальная часть поездки прошла тихо и спокойно. Девочка каждые 10 минут выпивала по чайной ложечке водички и в Киеве их уже встречали родственники. Надеюсь с малышкой все в порядке.

Спасибо стюардам УЗ и врачам, которые будучи пассажирами пришли на помощь. Здоровья вам!