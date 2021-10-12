Про інцидент розповів Сергій Чернявський, який подорожував у цьому самому вагоні. Він сказав, що на одній зі станцій у потяг зайшла мати з маленькою донькою.

Нещодавно Стільки жовчі і черні в людях, – Лугова відреагувала на нову спробу зґвалтування в потязі УЗ

Пасажири вирушили на пошук стюарда

Вже через 2 години дитині стало зле, у неї почалась блювота. Жінка пробувала додзвонитись сімейному лікарю та заспокоїти дитину водночас.

Два пасажири одразу поспішили шукати старшого стюарда, аби він зробив оголошення у потязі, що необхідна медична допомога.

Знайшов старшого стюарда та коротко пояснив йому, Тарас Сохнюк усе зрозумів. Зробив оголошення та пройшов у вагон. Увесь час він допомагав мамі та лікарям, які підходили,

– розповів Чернявський.

Мамі дали рекомендації щодо лікування

Пасажир похвалив дії лікарів, зазначивши, що вони, як і стюард, діяли професійно. На допомогу прийшли одразу 5 чи 6 осіб, які розпитали маму. Медики рекомендували, що слід робити зараз та тоді, коли потяг вже прибуде до Києва.

Решта поїздки пройшла спокійно. Дівчинка кожні 10 хвилин випивала по чайній ложці води і у Києві її вже зустрічали родичі,

– наголосив Чернявський.

Пасажир подякував працівникам Укрзалізниці та лікарям, які прийшли на допомогу.

Читайте також Нова спроба зґвалтування в потязі УЗ: художниця пояснила, чому закрила резонансний допис

Раніше в потягах були спроби зґвалтування

На жаль, попередні резонансні інциденти в потягах Укрзалізниці були не з таким щасливим завершенням. Так, у потязі Київ – Львів сталась спроба зґвалтування художниці-ілюстраторки Надії Кушнір. 29 вересня жінка їхала водному купе з нетверезим пасажиром. В результаті, жінку просто пересадили, хоча в Укрзалізниці пообіцяли вжити заходів та подумати навіть про камери спостереження.

До дівчат чіплявся нетверезий чоловік

А у серпні до двох дівчат у потязі Львів – Маріуполь чіплявся нетверезий попутник. Чоловіка не висадити ані начальник потяга, ані поліцейські. В Укрзалізниці теж поспішили вибачитись за інцидент.

Текст публікації Сергія Чернявського:

Про Укрзалізницю, професійні дії старшого стюарда і наших лікарів, які не дивлячись на медреформу, найкращі в світі.

732 Поїзд; Вагон: 02 "Дніпро – Київ", Інтерсіті 1 клас.

Не пам'ятаю, на якій станції в вагон увійшла мама з маленькою донькою, але де то години через дві дівчинці стало погано.

У дитини була блювота, мама одночасно намагалася заспокоїти заплакану доньку, якій було погано і додзвонитися до сімейного лікаря.

Два пасажири, тут же пішли шукати старшого стюарда в різні боки, щоб він зробив оголошення за складом, що необхідна допомога медика.

Знайшовши старшого стюарда, я коротко пояснив, Тарас Сохнюк все зрозумів. Зробив оголошення, тут же пройшов в вагон. Далі весь час допомагав мамі і лікарям / медсестрам, які підходили для надання допомоги.

Моя допомога закінчилася відразу після включення в процес стюарда і лікарів. Спостерігаючи за роботою/розмовою з мамою і дочкою лікарів, був радий, що у нас є і сподіваюся будуть ще профі в професіях.

П'ять чи шість людей прийшли на допомогу, опитали маму, рекомендували, що їй робити зараз і по приїзду в Київ, заспокоїли її і дочку.

Стюард створив всі умови для роботи лікарів та подальшої комфортної поїздки. Інша частина поїздки пройшла тихо і спокійно. Дівчинка кожні 10 хвилин випивала по чайній ложечці водички і в Києві їх вже зустрічали родичі. Сподіваюся з малятком все в порядку.

Спасибі стюардам УЗ і лікарям, які будучи пасажирами прийшли на допомогу. Здоров'я вам!

