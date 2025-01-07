Спецпредставитель Трампа отложил поездку в Киев до инаугурации – Reuters

Специальный представитель новоизбранного президента США Кит Келлог отложил визит в Киев до 20 января, когда Дональд Трамп официально вступит в должность. Причины задержки не разглашаются.

Об этом рассказывает Reuters со ссылкой на четыре источника знакомые с планированием, сообщает 24 канал. Этот визит должен был состояться в начале месяца.

Читать также Конгресс официально утвердил победу Трампа на выборах президента США

Визит посла Трампа в Киев задержан до 20 января

Кит Келлог решил отложить свою поездку в Киев и другие европейские столицы до официальной инаугурации, которая состоится 20 января.

Генерал-лейтенант в отставке, который должен стать специальным посланником Трампа в Украине и России, планировал встретиться с украинскими лидерами и провести переговоры в других столицах Европы, в частности в Париже и Риме. Однако поездка была отложена без объяснения причин.

Ожидается, что Келлог посетит Киев уже после вступления Трампа в должность, хотя конкретной даты пока не определено.

Ни сам Келлог, ни представители посольства Украины в Вашингтоне не комментируют ситуацию.

Стоит отметить, что Трамп во время своей предвыборной кампании неоднократно заявлял о возможности завершения войны в Украине в течение 24 часов после вступления в должность. Несмотря на это, никаких конкретных шагов в этом направлении пока не осуществлено.