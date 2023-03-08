Путин боится ездить на фронт: зачем он отправил Шойгу в Украину

В России отчитались, что Сергей Шойгу съездил на оккупированные территории Украины. Министр обороны России своим визитом выполнил сразу несколько задач.

Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он напомнил, что Шойгу побывал в оккупированном Мариуполе, а также якобы был на передовой.

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По мнению Фейгина, такой визит вполне может быть реальным. Правозащитник отметил, что на передовую нужно кому-то ездить.

Нужно либо Владимиру Путину ехать, либо генералам, либо министру обороны. Но Путин на передовую не ездит и никогда не поедет. Он боится, что его убьют,

– сказал Фейгин.

Он напомнил, что максимум, на что решался глава Кремля – провести совещание в Ростове-на-Дону, которое потом выдавали за поездку в зону так называемой "СВО".

"Шойгу, возможно, бывает неподалеку передовой"

Поэтому российское руководство посылает на оккупированные территории Украины Сергея Шойгу, ведь он все-таки числится в должности министра обороны.

Шойгу, возможно, бывает и где-то недалеко от передовой. Не совсем на передовых позициях, но где-то на безопасном расстоянии. Он ездит, чтобы не говорили, что, мол, никто из руководства не приезжает,

– отметил Фейгин.

Шойгу не только ездит сам, но и берет с собой российских пропагандистов.

Стрим Анастасии Норицыной и Марка Фейгина: смотрите полное видео

Что делал Шойгу в Украине

Во время визита на оккупированные территории Сергей Шойгу и его делегация могли осматривать фортификационные оборонные сооружения, которые построили оккупанты. Также министр обороны России может проверять силы и средства захватчиков.

"Одно дело – расписать и приказом отправить на фронт танки. Например, эти машины сняли с хранения, довезли их по железной дороге и на тягачах до передовой, а они не едут. И что в таком случае делать?" – сказал Фейгин.

Он отметил, что россияне все-таки пытаются контролировать ситуацию на поле боя. Потому и проводят инспекции на разных уровнях. При этом, по мнению Фейгина, Шойгу концентрируется исключительно на технических задачах.

"Он не занимается ни войной, ни планированием. Все это делают профессионалы из генштаба. А Шойгу награждает оккупантов, смотрит, в каком состоянии техника, как зарплаты платят", – объяснил правозащитник.

Пропагандистская цель поездки Шойгу

Визит Шойгу на оккупированные территории также имеет большой пропагандистский эффект. Таким образом россияне стремятся показать украинским властям, что тоже ничего не боятся.

"Мол, ну и что, что ваш президент Зеленский постоянно на передовую катается. А мы тоже ничем не хуже. Вот у нас министр обороны ездит", – сказал Фейгин.

Сигнал для Пригожина

Также, по словам Фейгина, немаловажную роль в визите Шойгу в Украину сыграли внутренние противоречия в России.

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин якобы не вылезает с передовой. А он же конфликтует с минобороны и генштабом,

– отметил правозащитник.

Фейгин добавил, что российское военное руководство хотело показать Пригожину, что не один он такой храбрец. Мол, министр обороны России также активно поддерживает свои войска на передовой.

Визит Шойгу на оккупированные территории Украины: коротко