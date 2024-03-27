Под боком у врага: Зеленский посетил оборонительные сооружения на Сумщине

Президент сегодня совершил поездку в украинское приграничье, которое находится под постоянными обстрелами россиян. Глава государства побывал в военном госпитале Сум и ознакомился с ходом строительства фортификационных сооружений вокруг этого города.

Зеленский рассказал о ходе своего визита в Сумскую область. Глава государства отметил, что провел в этом регионе целый день.

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Пообщался с защитниками

Сначала президент встретился с военнослужащими, которые проходят лечение в госпитале. Известно, что среди них – защитники, которые получили ранения на Купянском, Бахмутском направлениях и возле села Крынки на Херсонщине.

Зеленский наградил бойцов государственными наградами, в частности орденами "За мужество" III степени, медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества".

Также глава государства имел возможность пообщаться с воинами 117-й отдельной бригады территориальной обороны, вручить им народы и осмотреть командный пункт.

Командующий 117-й отдельной бригады ТрО доложил о соотношении сил, техники и вооружения, проинформировал об особенностях и динамике использования со стороны врага управляемых авиабомб. Также Зеленскому рассказали об организации обороны на трех линиях рубежей. Были обсуждены актуальные потребности в оружии и технике.

Фортификации на Сумщине

Кроме того, во время рабочей поездки в Сумскую область президент ознакомился с ходом строительства фортификационных сооружений возле города Сумы.

Глава государства осмотрел траншеи, блиндажи, огневые и командно-наблюдательные пункты.

Зеленский проверил оборонительнные сооружения на Сумщине: видео Офис президента

Зеленский отметил особенно сложную ситуацию в приграничных регионах, которые находятся под постоянными обстрелами, авиационными ударами и другими видами террора со стороны оккупантов.

Также президент провел координационное совещание с участием военного командования и руководителей правоохранительных органов по ситуации в Сумской области.

Зеленский заслушал информацию о последствиях воздушных атак на Сумщину, количество которых значительно возросло в 2024 году. Также украинскому лидеру доложили о мерах, которые выполняются для защиты гражданского населения и критической инфраструктуры.

Отдельно главе государства рассказали о противодействии вражеским ДРГ.

Рабочая поездка Зеленского в Сумскую область / Фото Офис президента