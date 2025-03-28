Где расположен Погар: показываем на карте пункт пропуска, который атаковали Воздушные силы
- Воздушные силы ударили по пограничному пункту пропуска "Погар" в Брянской области. Оккупанты неоднократно использовали эту локацию для запуска беспилотников.
- Погар расположен более чем в 210 километрах от Сум, около 180 – от Чернигова, около 300 – от Киева.
Накануне, 27 марта, Воздушные силы нанесли удар по вражескому пограничному пункту пропуска "Погар". Оттуда российские захватчики неоднократно запускали по Украине беспилотники.
Где расположен Погар Брянской области, который атаковали Воздушные силы, – показывает на карте 24 Канал.
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Где расположен Погар на карте
Воздушные силы успешно нанесли удар по пограничному пункту пропуска "Погар". Наши защитники уничтожили военную инфраструктуру вместе со средствами связи и радиоэлектронной борьбы, систему видеонаблюдения и другие технические средства.
По предварительным данным, ликвидировано от 15 до 40 российских захватчиков.
Этот авиаудар стал ответом на циничные действия армии государства-агрессора, которая продолжает террор против Украины ежедневными запусками десятков ударных дронов по населенным пунктам, разрушает гражданскую инфраструктуру и жилые дома, убивает мирных украинских граждан,
– подчеркнули Воздушные силы.
Заметим, Погар – поселок городского типа, центр Погарского района. Этот пограничный пункт пропуска расположен в районе Случовска Брянской области России.
Расстояние от Погара до Сум составляет более 210 километров, до Чернигова – около 180, до Киева – около 300 километров.
Где расположен Погар Брянской области: смотрите на карте
Важно! С локации "Погар" уже неоднократно фиксировали запуски врагом беспилотников по Украине. Уничтожение указанного пункта пропуска снижает потенциал агрессора по ведению боевых действий против подразделений Сил обороны в Сумской области и на Курском направлении.