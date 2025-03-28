Где расположен Погар: показываем на карте пункт пропуска, который атаковали Воздушные силы

Накануне, 27 марта, Воздушные силы нанесли удар по вражескому пограничному пункту пропуска "Погар". Оттуда российские захватчики неоднократно запускали по Украине беспилотники.

Где расположен Погар Брянской области, который атаковали Воздушные силы, – показывает на карте 24 Канал.

Смотрите также Где расположен российский город Туапсе, в котором дроны ударили по НПЗ: показываем на карте

Где расположен Погар на карте

Воздушные силы успешно нанесли удар по пограничному пункту пропуска "Погар". Наши защитники уничтожили военную инфраструктуру вместе со средствами связи и радиоэлектронной борьбы, систему видеонаблюдения и другие технические средства.

По предварительным данным, ликвидировано от 15 до 40 российских захватчиков.

Этот авиаудар стал ответом на циничные действия армии государства-агрессора, которая продолжает террор против Украины ежедневными запусками десятков ударных дронов по населенным пунктам, разрушает гражданскую инфраструктуру и жилые дома, убивает мирных украинских граждан,

– подчеркнули Воздушные силы.

Заметим, Погар – поселок городского типа, центр Погарского района. Этот пограничный пункт пропуска расположен в районе Случовска Брянской области России.

Расстояние от Погара до Сум составляет более 210 километров, до Чернигова – около 180, до Киева – около 300 километров.

Где расположен Погар Брянской области: смотрите на карте

Важно! С локации "Погар" уже неоднократно фиксировали запуски врагом беспилотников по Украине. Уничтожение указанного пункта пропуска снижает потенциал агрессора по ведению боевых действий против подразделений Сил обороны в Сумской области и на Курском направлении.