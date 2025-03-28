Де розташований Погар Брянської області, який атакували Повітряні сили, – показує на карті 24 Канал.
Дивіться також Де розташоване російське місто Туапсе, в якому дрони вдарили по НПЗ: показуємо на карті
Де розташований Погар на карті
Повітряні сили успішно завдали удару по прикордонному пункту пропуску "Погар". Наші захисники знищили військову інфраструктуру разом із засобами зв'язку й радіоелектронної боротьби, систему відеоспостереження й інші технічні засоби.
За попередніми даними, ліквідовано від 15 до 40 російських загарбників.
Цей авіаудар став відповіддю на цинічні дії армії держави-агресора, яка продовжує терор проти України щоденними запусками десятків ударних дронів по населених пунктах, руйнує цивільну інфраструктуру і житлові будинки, вбиває мирних українських громадян,
– наголосили Повітряні сили.
Зауважимо, Погар – селище міського типу, центр Погарського району. Цей прикордонний пункт пропуску розташований в районі Случовська Брянської області Росії.
Відстань від Погара до Сум становить понад 210 кілометрів, до Чернігова – близько 180, до Києва – близько 300 кілометрів.
Де розташований Погар Брянської області: дивіться на карті
Важливо! З локації "Погар" уже неодноразово фіксували запуски ворогом безпілотників по Україні. Знищення зазначеного пункту пропуску знижує потенціал агресора щодо ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони в Сумській області й на Курському напрямку.