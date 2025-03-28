Де розташований Погар Брянської області, який атакували Повітряні сили, – показує на карті 24 Канал.

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Де розташований Погар на карті

Повітряні сили успішно завдали удару по прикордонному пункту пропуску "Погар". Наші захисники знищили військову інфраструктуру разом із засобами зв'язку й радіоелектронної боротьби, систему відеоспостереження й інші технічні засоби.

За попередніми даними, ліквідовано від 15 до 40 російських загарбників.

Цей авіаудар став відповіддю на цинічні дії армії держави-агресора, яка продовжує терор проти України щоденними запусками десятків ударних дронів по населених пунктах, руйнує цивільну інфраструктуру і житлові будинки, вбиває мирних українських громадян,

– наголосили Повітряні сили.

Зауважимо, Погар – селище міського типу, центр Погарського району. Цей прикордонний пункт пропуску розташований в районі Случовська Брянської області Росії.

Відстань від Погара до Сум становить понад 210 кілометрів, до Чернігова – близько 180, до Києва – близько 300 кілометрів.

Де розташований Погар Брянської області: дивіться на карті

Важливо! З локації "Погар" уже неодноразово фіксували запуски ворогом безпілотників по Україні. Знищення зазначеного пункту пропуску знижує потенціал агресора щодо ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони в Сумській області й на Курському напрямку.