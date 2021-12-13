На погашение долга перед шахтерами выделят 700 миллионов гривен
Источник:Правительственный портал
Денис Шмыгаль заявил, что долги перед горняками погасят как можно скорее. Да, шахтерам государственных угледобывающих предприятий направят более 700 миллионов гривен.
Деньги могут поступить в ближайшие дни
Дополнительно еще около 90 миллионов будут перераспределены из бюджетных программ Министерства энергетики благодаря экономии средств. Также известно, что премьер-министр дал задание министру энергетики Герману Галущенко.
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В частности, чиновник должен проконтролировать процесс выполнения своевременных расчетов за отгруженную продукцию. Все для того, чтобы деньги на зарплаты горнякам направить в ближайшие дни.
Государство выполняет свои обязательства перед шахтерами, чтобы они не имели никаких задолженностей по заработной плате. Долги должны быть погашены как можно скорее, и они не должны накапливаться,
– заверил Шмыгаль.
Кроме того, правительство обяжет государственные шахты направлять 80% средств от реализуемой продукции на выплату зарплат шахтерам. Директора шахт до конца недели должны отчитаться об этом.
"Шахтеры не должны месяцами ждать зарплату из-за халатности некоторых руководителей угольных предприятий. Есть все механизмы, чтобы до этого не доходило. Более того – государство своевременно выделяет дополнительно необходимые средства", – подчеркнул премьер.
Во Львовской области протестуют шахтеры
- Горнякам ГП "Львовуголь" регулярно не выплачивают зарплаты. Когда деньги все-таки дают, то не полностью, а только частями. Поэтому шахтеры часто устраивают забастовки и отказываются работать.
- 7 декабря горняки шахты "Червоноградская" отказались выходить на поверхность, потому что им задолжали более 236 миллионов гривен.
- Впоследствии уже работники 5 шахт Львовщины вышли на протест – они перекрывали дорогу.
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