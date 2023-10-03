Талантливый человек и хороший отец: в Херсоне простились с добровольцем "Музыкантом"

В Херсоне похоронили 35-летнего младшего лейтенанта Александра Юрова с позывным "Музыкант". Он ушел на фронт добровольцем, но, к сожалению, его жизнь забрала вражеская пуля. У него осталась дочь.

"Музыканта" провели в последний путь 3 октября. 35-летний херсонец выбрал себе псевдо "Музыкант" самостоятельно, потому что музыка – его жизнь.

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Защитник был талантливым музыкантом

В Херсонской ОВО рассказали, что воин был талантливым музыкантом и преподавателем. До начала полномасштабного вторжения Александр Юров играл в симфоническом оркестре, в разных херсонских музыкальных коллективах 10 лет, а также работал педагогом в Херсонской детской музыкальной школе №4, где учил музыки детей.

Юров ушел на фронт добровольцем. Сначала он находился в оккупированном родном Херсоне, но смог уехать еще до его освобождения. После этого мужчина встал на защиту нашего государства. Командир его роты с позывным "Спис" сообщил, что Александр Юров только-только стал офицером, закончил учебу и пришел в подразделение. Все задачи выполнял четко и никогда не скулил.

Погиб "Музыкант" 28 сентября. К сожалению, в него попала вражеская пуля.

Сегодня Херсонская область прощается с мужественным Героем, отдавшим жизнь за нашу свободу и независимость, – Александром Юровым. Защитник погиб 28 сентября. Жизнь младшего лейтенанта оборвала вражеский шар во время выполнения боевого задания. Александру было 35 лет,

– сообщили в Херсонской ОВА.

Его коллега, преподавательница херсонской музыкальной школы №4 Ольга Куц, рассказала журналистам "Суспильне", что Александр Юров был очень талантливым, активным и добрым человеком.

Я его запомню на всю жизнь, он всегда был драйвовым, пытался реализовать себя в разных проектах,

– сказала Ольга.

Еще одна его коллега, Лилия Маковецкая, рассказала, что он был прекрасным учителем, хорошим отцом и отважным воином. После войны "Музыкант" мечтал приобрести себе лучшую гитару и продолжать дарить детям любовь к музыке.

Александр с восхищением рассказывал о своем любимом деле, о том, как обязательно купит после войны лучшую гитару и будет дарить знания по музыке своим ученикам. Он только пришел из учебы. Вернулся каким-то более взрослым, более уверенным. Это был уже другой Саша, хотя улыбка и скорость в движениях остались, но другой,

– написала она.

Редакция 24 Канала приносит соболезнования родным и близким погибшего Героя Александра Юрова. Светлая память.