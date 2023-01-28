Украинский воин сбил "Стингером" вражескую "Сушку" и погиб на поле боя: история защитника

Украина должна знать и помнить своих героев. Например, Алексея Новицкого из Хмельнитчины. Он был не только мужественным, но и умелым воином, который со "Стингера" сбил вражескую Су-25.

Заметим, что Алексей Новицкий ушел воевать с первых дней. Он присоединился к одной из механизированных бригад ВСУ и защищал Украину под Бахмутом, где в последние месяцы идут ожесточенные бои. Дома его ожидали трое детишек и мать.

Читайте также В боях за Бахмут погиб фанат Кривбасса Егор Лях: ему было всего 24 года

Сбил Су-25 во время авианалета

Об этом журналистам рассказали его собратья. Новицкий, который имел позывной "Казах", превратил в металлолом вражеский Су-25 5 января. В тот день оккупанты совершили авианалет. Но ловкость рук и наличие со стороны ПЗРК "Стингер" позволили спасти жизнь себе и тем, кто рядом.

Известно, что в тот судьбоносный день "Казах" вместе с собратьями были на наблюдательном посту вблизи Бахмута. Им поступило сообщение, что в зону поражения залетели три вражеских самолета – два истребителя Су-27 и штурмовик Су-25. Украинской авиации в том районе не было, поэтому ребятам нужно было избавиться от врага самостоятельно.

Как только оккупанты приблизились к позициям защитников Украины, пилот Су-25 пошел на снижение, чтобы атаковать. Собратья военного вспоминают, что тогда счет шел буквально на секунды. Мгновенно среагировал "Казах", который отлучался ненадолго, чтобы хоть немного отогреть замерзшие руки.

"Казах" буквально взлетел на позицию, быстро сориентировался на цель, подхватил у меня "Стингер", навелся и выстрелил. Через несколько секунд мы увидели кучу черного дыма,

– рассказал собрат Михаил Костя.



Кадр с места, где упала вражда Су-25 / Скриншот с видео аэроразведки

Вскоре аэроразведчики подтвердили, что "Казаху" удалось сбить Су-25. И, конечно, ребята очень радовались, что им удалось уничтожить вражеское воздушное судно, ведь "сбить российскую "птичку" пехоте" везет далеко не каждый день".

"Казах" сбил Су-25 с помощью "Стингера": смотрите видео

Эмоции тогда буквально зашкаливали. Ребятам еще и попалась на глаза спортивная медаль, которую они нашли в разрушенном доме. Ею "Казаха" решили "наградить". Ну и, конечно, сделали фото на память. К сожалению, это был последний кадр младшего сержанта Алексея Новицкого при жизни.



Новицкий получил "медаль" за сбитие Су-25 / Фото собратьев "Казаха"

Погиб во время отступления

Ожидалось, что самолеты противника могут еще вернутся, поэтому нам нужно было изменить засвеченную позицию. Мы оперативно собрались и отправились на запасную позицию. В это время начался артиллерийский обстрел,

– вспоминает Костя.

Он признается, что даже не понял, откуда по нашим защитникам прилетело. Его буквально подбросило взрывной волной и ударило о землю. Собрат поднялся на ноги, схватил "Стингер" и тут он увидел то, что никогда не забудет. Перед его глазами был обездвиженный "Казах". К сожалению, от травм, полученных обломками от снарядов, он скончался на месте.



"Казах" пошел защищать Украину с первых дней вторжения / Фото собратьев

Алексей Новицкий в мирной жизни был строителем. Дома его ждали трое детишек и мать. Но он был не того нрава, чтобы отсиживаться в тылу. Мужчина с первых дней полномасштабного вторжения пошел защищать родную Украину и право на будущее своих родных.

За прошедшие месяцы войны Алексей Новицкий, как и большинство наших бойцов, стал действительно профессиональным воином: отважным, решительным и надежным. Собственно, уничтоженная им русская Сушка – яркое этому подтверждение,

– рассказал Олег Зелинский, пресс-офицер бригады Новицкого.

Командование бригады, а также собратья Новицкого убеждены, что "Казах" достоин получить звание Героя Украины. Уже есть подходящее прошение. Остается только дождаться, когда соответствующую награду, хоть и посмертно, но вручат еще одному украинцу, отдавшему свою жизнь за то, чтобы жили другие.