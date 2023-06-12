Вернулся в Украину, чтобы защищать ее: возле Гуляйполя погиб защитник Андрей Бать
Источник:Рогатинская МТО
В войне России против Украины погиб еще один мужественный сын своей страны. Речь идет об Андрее Бате, который отдал свою жизнь в тяжелых боях недалеко от Гуляйполя на Запорожье.
Известно, что он являлся младшим сержантом воинской части А7127. Причем Андрей Бать вернулся в Украину из заграницы, чтобы защищать ее от российской агрессии.
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Путь воина начал в 2015 году
Андрей Бать родом из села Верхняя Липица Рогатинского района Ивано-Франковской области. Известие о его гибели известили в Рогатинской МТГ. Защитник Украины отдал свою жизнь 11 июня. Он вернется домой на щите после обстрела оккупантами боевых позиций, на которых находился военный.
Андрей Бать защищал Украину с 2015 года / Фото Рогатинской МТО
Еще в 2015 году он встал на защиту государства. Тогда он из местного отделения полиции отправился защищать целостность Украины. Позже Андрей Бать уехал за границу на работу. Его дома ожидала жена с ребенком.
После начала полномасштабного вторжения Андрей Бать вернулся домой. Он снова встал на защиту родного государства.
Бескрайняя очередь на границе, длинная дорога домой. Короткие объятия с родными и Андрей с рюкзаком спешит в местный военкомат,
– рассказали в общине.
Андрей Бать отдал свою жизнь возле Гуляйполя / Фото Рогатинской МТО
Известно, что Андрей Бать побывал в самых горячих точках на фронте. Кроме того, он неоднократно "спасался от смерти, даже когда "засыпало".
Далее Полтава, Сумы, Харьков, Запорожская область… География тяжелых боев, в которых участвует отделение Андрея Батя. Он отличный друг для своих собратьев. Даже после сложных боев и контузии – с ними, бок о бок,
– отметили земляки.
Что известно о Герое
- Андрей Бать родился 28 мая 1993 года.
- Он закончил Верхнелипицкую ООШ I – III ступеней в 2009 году.
- После этого поступил в профессиональный колледж электронных приборов Ивано-Франковского технического университета нефти и газа.
- В 2012 – 2013 годах прошел подготовку в армии, после чего попал в ряды патрульной полиции, где занимал должность инспектора.