Вернулся в Украину, чтобы защищать ее: возле Гуляйполя погиб защитник Андрей Бать

В войне России против Украины погиб еще один мужественный сын своей страны. Речь идет об Андрее Бате, который отдал свою жизнь в тяжелых боях недалеко от Гуляйполя на Запорожье.

Известно, что он являлся младшим сержантом воинской части А7127. Причем Андрей Бать вернулся в Украину из заграницы, чтобы защищать ее от российской агрессии.

Читайте также Воевал с врагом с первых дней: в Запорожье погиб депутат из Хмельнитчины Александр Бобров

Путь воина начал в 2015 году

Андрей Бать родом из села Верхняя Липица Рогатинского района Ивано-Франковской области. Известие о его гибели известили в Рогатинской МТГ. Защитник Украины отдал свою жизнь 11 июня. Он вернется домой на щите после обстрела оккупантами боевых позиций, на которых находился военный.



Андрей Бать защищал Украину с 2015 года / Фото Рогатинской МТО

Еще в 2015 году он встал на защиту государства. Тогда он из местного отделения полиции отправился защищать целостность Украины. Позже Андрей Бать уехал за границу на работу. Его дома ожидала жена с ребенком.

После начала полномасштабного вторжения Андрей Бать вернулся домой. Он снова встал на защиту родного государства.

Бескрайняя очередь на границе, длинная дорога домой. Короткие объятия с родными и Андрей с рюкзаком спешит в местный военкомат,

– рассказали в общине.



Андрей Бать отдал свою жизнь возле Гуляйполя / Фото Рогатинской МТО

Известно, что Андрей Бать побывал в самых горячих точках на фронте. Кроме того, он неоднократно "спасался от смерти, даже когда "засыпало".

Далее Полтава, Сумы, Харьков, Запорожская область… География тяжелых боев, в которых участвует отделение Андрея Батя. Он отличный друг для своих собратьев. Даже после сложных боев и контузии – с ними, бок о бок,

– отметили земляки.

Что известно о Герое

Андрей Бать родился 28 мая 1993 года.

Он закончил Верхнелипицкую ООШ I – III ступеней в 2009 году.

После этого поступил в профессиональный колледж электронных приборов Ивано-Франковского технического университета нефти и газа.

В 2012 – 2013 годах прошел подготовку в армии, после чего попал в ряды патрульной полиции, где занимал должность инспектора.

Редакция 24 Канала выражает соболезнование родным и близким героя. Мы низко кланяемся перед Андреем Батем и его подвигом ради будущего Украины.