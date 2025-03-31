Пошел в армию добровольцем: на войне погиб автор муралов из Хмельницкого Андрей Томчишин

В боях за Украину погиб художник-монументалист и защитник Андрей Томчишин из Хмельницкого. Когда Россия начала полномасштабное вторжение, он отложил кисти и пошел защищать Родину добровольцем в феврале 2022 года.

Художник оставил городу в наследство замечательные муралы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение его друзей в Facebook.

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Что известно о погибшем Андрее Томчишине

Андрей Томчишин учился во Львовской национальной академии искусств, где получил специальность живописца-монументалиста. Преподавал в Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии, учил детей в школе изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Он оставил городу в наследство серию муралов, которые стали частью его души и творческого наследия.

Как рассказал знакомый погибшего Виталий Подгайчук, в феврале 2022 года, еще до полномасштабного российского вторжения, он получил звонок от Андрея Томчишина, который попросил встретиться для частного разговора.

"Встречаемся. Говорит: "Чувствую, что новый этап войны неотвратим, путин не успокоится. Я не хочу, чтобы россияне пришли в Хмельницкий к моим девушкам. Помоги мне попасть добровольцем в ВСУ". Сконтактировал его с ребятами. Андрей – счастлив и мотивирован – пошел в армию", – отметил он.

Художник воевал у Песков, участвовал в ожесточенных боях, отбивал штурмы оккупантов, учился на разведчика. "Волонтеры Подолья" помогли ему с приобретением тепловизора.

"Долго не было о нем вестей. И вот теперь узнаю: этот творческий и искренний человек, автор и художник многих муралов, украшающих наш славный Хмельницкий, активист, преподаватель, художник, настоящий защитник, доброволец, военнослужащий ВСУ Андрей Томчишин погиб... Помните о нем и других Героях и помогайте Силам обороны Украины", – написал Виталий Подгайчук.

У погибшего остались жена и двое детей. Его коллеги, ученики и друзья выразили искренние соболезнования родным, отметив, что дата прощания будет сообщена позже.

Война забирает и не учитывает талант или высокую миссию. Холодно и резко. Просто забирает. Художник, преподаватель, художник награжден скромностью и даром, Андрей Томчишин навсегда останется в своих муралах, известный как А. Том,

– написали о нем в соцсетях.

Муралы Андрея Томчишина: фото из Facebook Виталия Подгайчука