На Прикарпатье попрощались с российским добровольцем "Туристом", воевавшим за Украину

В понедельник, 24 марта, Калушская община Ивано-Франковской области попрощалась с 29-летним российским добровольцем Антоном с псевдо "Турист". Защитник Украины погиб 17 февраля вблизи одного из населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Калушский городской совет. Антон присоединился в ряды ВСУ в начале полномасштабного вторжения, был командиром диверсионно-разведывательной группы.

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Прикарпатье провело в последний путь "Туриста"

По словам секретаря городского совета Виктора Гильтайчука, Антон служил в Российском добровольческом корпусе подразделения ГУР МО Украины, пишет Суспильне.

"Турист" воевал и дружил с братьями-россиянами Романом и Леонидом Бутусиными, которые погибли в марте 2022 года. Общим желанием воинов было захоронение рядом в случае их гибели.

Теперь Антон будет покоиться рядом с побратимами на Аллее Славы в Калуше. К сожалению, его мать не смогла присутствовать на похоронах физически.

Калушская община попрощалась с "Туристом": смотрите фото

Я в свое время вместе с Антоном участвовал в одной военной операции в Черниговской области и могу отметить, что он очень волевой и ответственный воин,

– поделился воспоминаниями ветеран АТО и доброволец Олег Бутусин.

Кстати, в 2016 году 24 Канал писал об иностранцах, воюющих за Украину. В частности, об отце Романа и Леонида – Олега Бутусина.

Напомним, 11 марта в Киеве попрощались с Домиником Абеленом, воином Международного легиона ГУР МО Украины, который погиб 23 августа 2022 года под Угледаром. "Толкиен" – гражданин Новой Зеландии, чье тело удалось вернуть только сейчас.