Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Калуську міську раду. Антон приєднався до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення, був командиром диверсійно-розвідувальної групи.

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Прикарпаття провело в останню путь "Туриста"

За словами секретаря міської ради Віктора Гільтайчука, Антон служив у Російському добровольчому корпусі підрозділу ГУР МО України, пише Суспільне.

"Турист" воював і товаришував із братами-росіянами Романом та Леонідом Бутусіними, які загинули в березні 2022 року. Спільним бажанням воїнів було поховання поряд у разі їхньої загибелі.

Тож тепер Антон спочиватиме поруч із побратимами на Алеї Слави в Калуші. На жаль, його мати не змогла бути присутньою на похороні фізично.

Калуська громада попрощалася з "Туристом": дивіться фото

Я свого часу разом з Антоном брав участь в одній військовій операції на Чернігівщині й можу відзначити, що він надзвичайно вольовий та відповідальний воїн,

– поділився спогадами ветеран АТО й доброволець Олег Бутусін.

До речі, у 2016 році 24 Канал писав про іноземців, що воюють за Україну. Зокрема, про батька Романа й Леоніда – Олега Бутусіна.

Нагадаємо, 11 березня в Києві попрощалися з Домініком Абеленом, воїном Міжнародного легіону ГУР МО України, який загинув 23 серпня 2022 року під Вугледаром. "Толкієн" – громадянин Нової Зеландії, чиє тіло вдалося повернути лише зараз.