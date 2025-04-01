Детали передает 24 Канал. К слову, в 2023 году Избрехт стал владельцем фермы в Крыму. Но пока она очень убыточна: за 2024 год принесла минус 171 тысячу рублей.

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Как погиб Павел Избрехт

Российские СМИ сообщили о смерти Избрехта 1 апреля. 46-летний депутат Законодательного собрания Челябинской области, "единоросс" и директор Челябинского цинкового завода погиб в стрелковом клубе "Царская охота".

Павел Избрехт был заядлым охотником и любил экстрим. Он проводил пристрелку нового ружья и уже собирался уезжать. Но напоследок решил проверить, разряжено ли оно. И случайно застрелился.

Криминалисты устанавливают "обстоятельства и причины" происшествия.

В сообщении губернатора Челябинской области сказано, что Избрехт играл "особую роль" в Союзе промышленников и предпринимателей Челябинской области. Чиновник возглавлял общественный совет при министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области, "был одним из самых ярких депутатов областного Законодательного собрания, а под его руководством Челябинский цинковый завод стал одним из образцовых предприятий цветной металлургии на Южном Урале".

Челябинский цинковый завод поставляет свою продукцию крупнейшим металлургическим кампаниям. Также ее используют в различных отраслях промышленности при цинковании стального листа для металлоконструкций и автомобилестроения, в химической промышленности, машиностроении.