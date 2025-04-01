Деталі передає 24 Канал. До слова, у 2023 році Ізбрехт став власником ферми в Криму. Але поки що вона дуже збиткова: за 2024 рік принесла мінус 171 тисячу рублів.

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Як загинув Павло Ізбрехт

Російські ЗМІ повідомили про смерть Ізбрехта 1 квітня. 46-річний депутат Законодавчих зборів Челябінської області, "єдинорос" і директор Челябінського цинкового заводу загинув у стрілецькому клубі "Царське полювання".

Павло Ізбрехт був затятим мисливцем і любив екстрим. Він проводив пристрілку нової рушниці й уже збирався їхати. Та насамкінець вирішив перевірити, чи вона розряджена. І випадково застрелився.

Криміналісти встановлюють "обставини та причини" події.

У повідомленні губернатора Челябінської області сказано, що Ізбрехт грав "особливу роль" у Спілці промисловців та підприємців Челябінської області. Чиновник очолював громадську раду при міністерстві промисловості, нових технологій та природних ресурсів Челябінської області, "був одним із найяскравіших депутатів обласних Законодавчих зборів, а під його керівництвом Челябінський цинковий завод став одним зі зразкових підприємств кольорової металургії на Південному Уралі".

Челябінський цинковий завод постачає свою продукцію найбільшим металургійним кампаніям. Також її використовують у різних галузях промисловості при цинкуванні сталевого листа для металоконструкцій та автомобілебудування, у хімічній промисловості, машинобудуванні.