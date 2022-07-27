Это был его сотый боевой вылет, – Зеленский прокомментировал гибель Героя Кукурбы

27 июля 2022 , 22:47
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27 июля стало известно об очередной болезненной потере для нашего государства – погиб герой-летчик Александр Кукурба. На это трагическое известие отреагировал президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский напомнил, что лично вручал Александру Кукурбе орден "Золотая Звезда" в апреле. Об этом президент рассказал во время вечернего обращения, сообщает 24 канал.

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Автор: Іван Магуряк