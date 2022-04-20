Погиб Герой Украины Ярослав Шинкаренко

Герой Украины Ярослав Шинкаренко погиб. Как именно полег военный, пока неизвестно.

О смерти защитника 20 апреля сообщила его мать Елена Кукла. В комментариях пользователи выразили женщине соболезнования по поводу страшной утраты.

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Сына…сыночка…. Не верю… Будьте прокляты кацапы,

– написала мать бойца.

Что известно о Ярославе Шинкаренко

По данным Суспильного, Ярослав родом из Богуслава в Киевской области. Его отец пошел защищать Украину от российских оккупантов в 2015 году, мать – в 2016, а сам Герой приобщился к отважному делу родителей в 2017 году. Воин подписал контракт с ВСУ, как только ему исполнилось 18 лет.

В 2016 году отец Ярослава умер из-за недообследованной старой боевой травмы. Это произошло по дороге в операционную. Галина же является командиром взвода связи и имеет в своем подчинении несколько десятков военных. По состоянию на 2020 год мать и сын служили в одном батальоне.

2 года назад Ярослав героически спас команду. Парень был за рулем автомобиля командира батальона в момент, когда начался ракетный обстрел. К счастью, воину удалось искусно вывернуть руль и ракета пролетела в сантиметре от автомобиля.



Ярослав с мамой Галиной / Фото Суспильне

Заметим, что у Галины есть еще 2 дочери.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военного. Герои не погибают! К победе!