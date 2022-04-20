Про смерть захисника 20 квітня повідомила його матір Олена Кукла. У коментарях користувачі висловили жінці співчуття з приводу страшної втрати.

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Сина…синочка…. Не вірю… Будьте прокляті кацапи,

– написала матір бійця.

Що відомо про Ярослава Шинкаренка

За даними Суспільного, Ярослав родом з Богуслава на Київщині. Його батько пішов боронити Україну від російських окупантів у 2015 році, матір – у 2016, а сам Герой долучився до відважної справи батьків у 2017 році. Воїн підписав контракт зі ЗСУ, як тільки йому виповнилося 18 років.

У 2016 році батько Ярослава помер через недообстежену стару бойову травму. Це трапилося дорогою в операційну. Галина ж є командиром взводу зв'язку і має у своєму підпорядкуванні кілька десятків військових. Станом на 2020 рік матір та син служили в одному батальйоні.

2 роки тому Ярослав героїчно врятував команду. Хлопець був за кермом автомобіля командира батальйону в той момент, коли почався ракетний обстріл. На щастя, воїну вдалося майстерно вивернути руль і ракета пролетіла за сантиметр від автівки.



Ярослав з мамою Галиною / Фото Суспільне

Зауважимо, що в Галини є ще 2 доньки.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військового. Герої не вмирають! До перемоги!