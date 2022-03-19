Погиб глава черниговского отделения Комитета избирателей Украины Владимир Андрейченко

В Комитете избирателей Украины сообщили о смерти своего коллеги. Погиб глава черниговского отделения КИУ Владимир Андрейченко.

В сообщении говорится, что погибший был военнослужащим Вооруженных Сил Украины. В комментариях выражают соболезнования.

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Погиб Владимир Андрейченко, военнослужащий Вооруженных Сил Украины, глава Черниговского КИУ. Вечная слава Герою! Рашистские оккупанты, будьте прокляты,

– говорится в сообщении.

Война с российскими захватчиками в Украине длится уже 24 дня.

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