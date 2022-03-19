У повідомленні зазначається, що загиблий був військовослужбовцем Збройних Сил України. У коментарях висловлюють співчуття.

До теми Російські військові добу протримали в заручниках старосту села на Херсонщині

Загинув Володимир Андрійченко, військовослужбовець Збройних Сил України, голова Чернігівського КВУ. Вічна слава Герою! Рашистські окупанти, будьте прокляті,

– мовиться у повідомленні.

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