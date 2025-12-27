В РДК поделились последним фото командира Капустина перед гибелью

На Запорожском направлении погиб командир Российского добровольческого корпуса Денис "WriteRex" Капустин. В РДК опубликовали его последнее фото перед гибелью.

Он участвовал в боях со своими подданными лично. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РДК.

Каким было последнее фото Дениса Капустина?

На Запорожском направлении в боях погиб командир РДК Денис "WhiteRex" Капустин. Он лично участвовал во многих операциях РДК.

Его дела, его образ жизни воина никогда не расходились с его словами. Денис был бесстрашный и честный. Он погиб во время боевого выезда как мужчина,

– отметили в РДК.

В корпусе опубликовали последнее фото Капустина.



Последнее фото Дениса "WhiteRex" Капустина / Фото РДК

На фронте погиб командир РДК Денис "WhiteRex" Капустин