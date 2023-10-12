100% подтверждения о смерти Пригожина до сих пор нет, – ГУР

В конце августа стало известно, что финансист ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин мог разбиться в авиакатастрофе в России. Впрочем, у украинской разведки до сих пор нет подтверждений, что он действительно мертв.

Так, представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона отметил, что с момента последнего заявления Кирилла Буданова ничего не изменилось. В то же время пообещал, что как только информация подтвердится – ее сообщат.

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На 100% подтвердить смерть Пригожина не могут

Ну, от последних заявлений Кирилла Буданова ничего не изменилось. 100% подтверждения того, что Пригожин мертв, мы на сегодня не имеем,

– подчеркнул Юсов.

По его словам, это означает, что в украинской разведке не будут доверять каким-либо заявлениям или другим "скабеевым". Следовательно, ссылаться на них тоже не будут. Впрочем, как только будет подтверждение, что финансист ЧВК "Вагнера" погиб, об этом непременно известят.

Что говорит Буданов о ситуации с Пригожиным

Собственно, в интервью "Украинской правде" он отметил, что украинская разведка не имеет никакого факта, который мог бы подтвердить гибель Евгения Пригожина.

В то же время в разведке подтверждали ранее, что в авиакатастрофе разбился основатель ЧВК "Вагнера" Дмитрий Уткин, а также некоторые другие пассажиры.

По словам Буданова, вероятна смерть Пригожина могла спровоцировать ослабление внутри самого ЧВС "Вагнера".

А как повлияло то, что показали? Ну, вполне понятное определенное ослабление внутри ЧВК произошло. Для нас это хорошо, чего здесь скрывать. "Вагнер" был очень серьезным противником, когда действовал именно как ЧВК,

– сказал он.

Также глава украинской разведки напомнил свои слова. Он говорил, что после выхода вагнеровцев из Бахмута ЧВК "Вагнера" в Украине больше не будет.

"Но вы должны помнить, что когда они начали выход из Бахмута, я же сказал, что больше мы их как ЧВК "Вагнер" в Украине не увидим. В конце концов, вы можете это увидеть сейчас", – отметил глава разведки.

К слову, представитель ГУР МО Вадим Скибицкий отметил, что по оценке разведки, единственным успехом россиян с лета 2022 года была деятельность ЧВК "Вагнера". В частности, в Бахмуте.