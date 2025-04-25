В Ковеле провели в последний путь 32-летнего стрелка-снайпера Максима Ткачука

В пятницу, 25 апреля, вблизи населенного пункта Белогоровка на Луганщине во время выполнения боевого задания погиб 32-летний стрелок-снайпер Максим Ткачук. В субботу, 3 мая, земляка провели в последний путь в родном Ковеле.

Он служил в 1-й аэромобильной роте воинской части А4165. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Игоря Чайку.

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Что известно о погибшем

Максим Ткачук родился 7 декабря 1992 года. Он учился в Люблинецком лицее и ПТУ №5, позже работал на стройках в Украине и за рубежом.

С детства парень остался без материнской и отцовской опеки, его воспитывали бабушки. Максим увлекался рыболовством и чтением книг.

Как и его сверстники, мечтал о будущем, искал свое место в профессиональной и личной жизни. Но война разрушила планы и надежды,

– говорится в сообщении.

В Ковеле попрощались с Максимом Ткачуком: смотрите фото

Максима мобилизовали в январе 2025 года, он отправился на передовую после военных учений. Последний раз на связь с родными боец вышел 16 апреля перед выполнением последнего боевого задания.

Защитника похоронили на Аллее Героев городского кладбища.

Напомним, недавно благодаря ДНК-экспертизе стало известно о смерти военнослужащего с Волыни Романа Гуса. Мужчина погиб в Донецкой области 19 октября 2024 года.