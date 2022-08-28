Под Бахмутом погиб защитник из Киева, член команды НАПК Олег Финогенов
Источник:НАПК
Под артиллерийским обстрелом возле Бахмута погиб украинский защитник из Киева Олег Финогенов. Он был членом команды НАПК.
Олег работал в Отделе цифровой трансформации и инновационного развития НАПК. Он строил новейшие ІТ-системы для предотвращения коррупции в Украине.
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Уже был на фронте раньше
У бойца был предыдущий военный опыт. В 2015 году Олег пошел защищать Украину в рядах знаменитой 93-й бригады "Холодный Яр".
Поэтому 24 февраля, после полномасштабного вторжения россии, он сразу присоединился к своим собратьям-холоднояровцам. Погибший был командиром взвода на опасных участках фронта.
Защищал Протасов Яр
Финогенов вел активную общественную жизнь. Он был среди защитников старого Киева, в частности, Протасового Яра.
В соцсетях вспоминают Олега как светлого и хорошего парня. Отмечают, что война забирает лучших.
В НАПК добавили, что команда ведомства будет поддерживать семью Олега и продолжать делать все от себя возможное, чтобы оставаться надежным тылом для армии.
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