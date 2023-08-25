Как вы уже поняли, приобрести роскошный приватный самолет никто уже не сможет. Пока у нас есть возможность посмотреть, каким он был изнутри, ведь в сеть выложили видео из салона, передает 24 Канал.

Читайте также Падение самолета и гибель Пригожина: все, что известно о крушении с вагнеровцами

На самолет уже было двое покупателей

Известно, что видео было сделано в 10 утра 23 августа. Тогда борт Пригожина был еще целеньким, как и сам "повар Путина". По имеющимся данным, самолет не только совершал полеты, его еще и выставили на продажу за 5 миллионов евро.

На воздушное судно было сразу два потенциальных покупателя. Они стремились осмотреть самолет в тот день, когда на его борту должен был лететь Пригожин.

Известные личности таинственных покупателей

По имеющимся данным, в день вылета самолет действительно смотрели два человека. Первым был представитель авиакомпании Русджет. Говорят, что в Шереметьево прибыла председатель совета директоров компании Александра Юлина, а также технический директор Сергей Клокотов.

Для досмотра пришлось идти на мошенничество. Юлину и Клокотова нужно было провести в охраняемую зону, а после этого – на сам борт. Для этого потенциальных покупателей назвали пассажирами рейса

Самолет Пригожина показали изнутри: смотрите видео

Известно, что они прибыли в аэропорт на Mercedes, а также прошли рамки металлоискателей. С собой они имели только телефон, а у председателя совета директоров – сумочка.

Они спокойно осматривали воздушное судно ориентировочно с 09:30 до 10:30. После этого покинули аэропорт. А уже вечером этот самолет разбился. На борту находились Пригожин, Уткин и другие.

Пригожин разбился в Тверской области: что известно