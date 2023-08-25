Як ви вже зрозуміли, придбати розкішний приватний літак ніхто вже не зможе. Наразі у нас є можливість подивитися, яким він був зсередини, адже у мережу виклали відео з салону, передає 24 Канал.

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На літак уже було двоє покупців

Відомо, що відео зробили о 10 ранку 23 серпня. Тоді борт Пригожина був ще ціленький, як і сам "кухар Путіна". За наявними даними, літак не лише здійснював польоти, його ще й виставили на продаж за 5 мільйонів євро.

На повітряне судно було відразу двоє потенційних покупців. Вони прагнули оглянути літак того дня, коли на його борту мав летіти Пригожин.

Відомі особи таємничих покупців

За наявними даними, у день вильоту літак дійсно дивилися двоє людей. Першим був представник авіакомпанії Русджет. Кажуть, що до Шереметьєво прибула голова ради директорів компанії Олександра Юліна, а також технічний директор Сергій Клокотов.

Для огляду довелося йти на шахрайство. Юліну та Клокотова потрібно було провести у зону, яка під охороною, а після цього – на сам борт. Для цього потенційних покупців назвали пасажирами рейсу.

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Відомо, що прибули вони до аеропорту на Mercedes, а також пройшли рамки металошукачів. З собою вони мали лише телефон, а у голови ради директорів – сумочка.

Вони спокійно оглядали повітряне судно орієнтовно з 09:30 по 10:30. Після цього покинули аеропорт. А вже ввечері цей літак розбився. На борту перебували Пригожин, Уткін та інші.

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